Правительство дополнительно выделило 1,3 млрд грн на помощь безработным

Для пособия по безработице и пособия по частичной безработице на период карантина правительство выделило дополнительные средства. Они будут направлены в Фонд общеобязательного государственного соцстрахования на случай безработицы. Соответствующее решение было принято 28 октября на заседании правительства.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Из Фонда борьбы с COVID-19 выделено почти 1,3 млрд грн (1 278 772,6 тыс. грн) на бюджетные программы по помощи по безработице.
На что пойдут деньги:
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“В течение карантина уже было выплачено более 10 млрд грн помощи по безработице. Также свою эффективность продолжает демонстрировать программа помощи по частичной безработице, по которой осуществлены выплаты более чем на 2,5 млрд грн и сохранены рабочие места для 370 тысяч человек. Дополнительные средства в сумме 1,3 млрд позволят и в дальнейшем бесперебойно выплачивать пособие тем, кто сейчас оказался в сложном положении”, – прокомментировал Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
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