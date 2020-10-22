0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 110 0

Владелица Tesla проучила и забрала у похитителей свое авто (фото)

Владелица Tesla проучила и забрала у похитителей свое авто (фото)

В Австралии владелица авто хорошенько проучила злоумышленников, что пытались выкрасть ее электромобиль. Ей удалось это сделать с помощью дистанционного управления.

Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт смогла вернуть свою Tesla после того, как проучила выкравших ее злоумышленников. Она получила извещение на телефон, что в ее Tesla Model 3 сработала сигнализация, пишет 9now.

Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для управления ею, чтобы узнать, что происходит.

Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключенного к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязанный от него.

В приложении можно отследить местоположение машины, так Бретт вызвала полицию и отправилась вслед за похитителями на автомобиле полицейских. По дороге она издевалась над злоумышленниками – удаленно опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.

Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и скрыться, но в кадр попал номер автомобиля, в который похитители перебрались, оставив Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.

Кроме того, бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль, отсняли преступников. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.