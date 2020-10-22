Владелица Tesla проучила и забрала у похитителей свое авто (фото)

В Австралии владелица авто хорошенько проучила злоумышленников, что пытались выкрасть ее электромобиль. Ей удалось это сделать с помощью дистанционного управления.
Радиоведущая из Канберры Аннабель Бретт смогла вернуть свою Tesla после того, как проучила выкравших ее злоумышленников. Она получила извещение на телефон, что в ее Tesla Model 3 сработала сигнализация, пишет 9now.
Машины не оказалось на месте, поэтому женщина подключилась к приложению для управления ею, чтобы узнать, что происходит.
Tesla можно разблокировать с помощью специальной карты или смартфона, подключенного к автомобилю, но смартфон владельца не может быть отвязанный от него.
В приложении можно отследить местоположение машины, так Бретт вызвала полицию и отправилась вслед за похитителями на автомобиле полицейских. По дороге она издевалась над злоумышленниками – удаленно опускала окна, замедляла машину, включала звуковой сигнал.
Женщина записала поездку на видео. В какой-то момент преступники решили бросить машину и скрыться, но в кадр попал номер автомобиля, в который похитители перебрались, оставив Tesla. Бретт рассказала, что они забыли в машине ящик с инструментами, а один даже потерял в салоне водительское удостоверение.
Кроме того, бортовые камеры Model 3, которые включаются автоматически при попытке проникнуть в автомобиль, отсняли преступников. Женщина передала всю информацию полиции, которая задержала преступников.
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