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В Украине создали рабочую группу по погашению долгов по зарплате

В Украине создали рабочую группу по погашению долгов по зарплате

Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежного обеспечения.

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Данную группу возглавил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Как сказано в документе, в состав рабочей группы вошли первый заместитель министра экономики, глава Гоструда, заместители глав министерств, заместители глав Государственной налоговой службы, Госкомстата, Фонда госимущества, ГСЧС, председателя правления Пенсионного фонда, а также представители профсоюзов и работодателей.

В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы составляет 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год.

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По материалам Finance.UA
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