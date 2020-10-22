В Украине создали рабочую группу по погашению долгов по зарплате

Кабинет Министров Украины создал межведомственную рабочую группу по вопросам погашения долгов по заработной плате и денежного обеспечения.
Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Данную группу возглавил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Как сказано в документе, в состав рабочей группы вошли первый заместитель министра экономики, глава Гоструда, заместители глав министерств, заместители глав Государственной налоговой службы, Госкомстата, Фонда госимущества, ГСЧС, председателя правления Пенсионного фонда, а также представители профсоюзов и работодателей.
В Украине по состоянию на август 2020 года общая задолженность по выплате заработной платы составляет 3,4 млрд гривен. Она выросла почти на 24% за год.
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