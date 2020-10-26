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На счетах местных бюджетов будет более 500 миллиардов - Шмыгаль

На счетах местных бюджетов будет более 500 миллиардов - Шмыгаль

На счетах местных бюджетов будет аккумулировано более чем 500 млрд грн, также в распоряжение громад уже передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственной земли.

Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал на очередном заседании правительства в среду.

«На счетах местных бюджетов будет аккумулировано более чем 500 млрд грн, также в распоряжение громад уже передано более 2 млн гектаров сельскохозяйственной земли. Отремонтировать дорогу, реконструировать парк, сделать фасад школы или детсада – это уже не достижение, а обычное дело, учитывая, сколько ресурсов будет иметь местная власть», – сказал Шмыгаль.

По его убеждению, местные выборы, которые состоялись 25 октября, являются важным промежуточным этапом реформы децентрализации. Отныне у представителей органов местного самоуправления будет гораздо больше ресурсов.

“В Украине осталась такая практика, когда жители какого-нибудь города в ответ на просьбу решить проблему слышат лишь отговорки, что «нам не дают средств из центра». Это заблуждение, сейчас логика другая”, – подчеркнул Шмыгаль.

По материалам УКРИНФОРМ
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