Плюсы микрокредитования: список основных преимуществ и краткое сравнение с условиями банков

За год украинцы берут в среднем 380 тысяч микрокредитов (примерный показатель за 2019 год). Сфера микрокредитования, сформировавшаяся сравнительно недавно, сейчас предоставляет очень востребованные услуги: из-за накатывающих один за одним кризисов финансовые проблемы могут возникнуть даже у людей, имеющих стабильную работу и неплохой доход.

В подобных ситуациях стоит хорошо понимать, когда и куда лучше обращаться. Например, за кредитом на большую сумму и на долгий срок — стоит идти в банк. А вот если нужна небольшая сумма, и вернуть ее вы точно сможете в ближайшие недели (или даже дни), то лучше обращаться в МФО. Расскажем, почему именно они так хороши.

Быстрое оформление микрокредита

Один из главных плюсов: оформление кредита в МФО занимает в разы меньше времени, чем оформление в банке.

Добавим фактов: в Кредит7 можно получить кредит онлайн в течение 1 часа. Столько времени уйдет на всю процедуру — начиная с момента, когда вы регистрируете личный кабинет на сайте. И это только при первом обращении — если вы повторно захотите взять кредит в МФО, в которой уже его получали, каждая следующая процедура будет занимать 20-40 минут времени (потому что ваши документы уже есть в базе этой компании, и они уже проверены).

Теперь сравните: чтобы получить самую маленькую сумму в банке, вы потратите в лучшем случае 2-3 рабочих дня. При очень сильном везении можно уложиться и в 1 рабочий день, но на практике это практически нереально сделать.

Возможность оформить кредит онлайн

Один из главных минусов кредитования в банке: вам обязательно придется идти в отделение лично. Через сайт можно подать только предварительную заявку, и если ее одобрят — для продолжения нужно будет явиться в ближайший филиал, причем только в рабочее время. Исключения делаются только для тех клиентов, которые:

получают зарплату в том банке, в котором хотят взять кредит (потому что в этом случае банк знает, сколько вы зарабатываете);

обращаются в тот банк, где уже брали кредит, причем делали это недавно (лучше всего в течение года, не позднее).

В МФО таких сложностей нет: любой клиент может оформить кредит онлайн. Находиться при этом вы можете в каком угодно городе, или даже не в городе — лишь бы Интернет был, и карта для получения денег была при вас.

Отсутствие скрытых комиссий

Оформляя кредит в банке — будьте готовы к тому, что с вас возьмут дополнительные комиссии. Их может быть немало: за обналичивание кредитных денег, за досрочное погашение, за погашение частями, за погашение определенными способами, за ускоренное рассмотрение, за непредоставление каких-то документов — вот только самые основные из причин, по которым банк заставляет платить.

В МФО такого нет: есть ежедневная ставка, и все. Конечно, в случае просрочки будут взиматься штрафные проценты, но схема их расчета тоже простая. Единственное, что придется заплатить сверху (кроме процентов по кредиту) — это комиссия по вашей банковской карте, когда вы захотите обналичить деньги, и комиссия за перевод, когда вы будете погашать кредит.

Минимум требований к клиенту

Откройте условия кредитования в любом банке — и увидите немаленький список того, что клиент должен. Пока его прочитаешь и поймешь все требования — в МФО уже можно успеть кредит оформить.

А все потому, что требований там намного меньше. Основные из них (на примере МФО Кредит7):

возраст — 18 лет и старше;

официальное трудоустройство — не нужно;

нет просроченных открытых кредитов (иметь действующие кредиты в любых других компаниях вы можете, главное — чтобы по ним своевременно вносились платежи).

Такой лояльный подход позволяет почти каждому гражданину Украины получить финансовую помощь, если она вдруг понадобится.

Минимум бюрократии и требований к документам

В дополнение к предыдущему пункту стоит упомянуть и этот. В МФО от вас нужны только 2 документа: паспорт и идентификационный код.

В банке обязательно потребуют как минимум еще справку о доходах, еще и обратят внимание на сумму, которая будет в ней указана. И это проблема: в нашей стране миллионы граждан либо вообще не трудоустроены официально, либо ездят на заработки за рубеж (опять-таки справку там не возьмешь), либо трудоустроены официально, но «белая» зарплата у них заниженная (то есть в документах указана небольшая сумма, а остальная часть дохода выдается «в конверте»).

Получается, что справку в банк могут предоставить далеко не все клиенты. А значит — им либо не выдадут кредит вообще, либо выдадут, но:

ухудшат условия кредитования;

уменьшат сумму;

потребуют предоставить поручителя.

В дополнение к этому в банке сам процесс оформления займа более бюрократизирован. Ваша заявка пройдет несколько этапов проверок. Каждый — занимает время, и на каждом могут придраться к какому-то нюансу. Все это и усложняет сам процесс, и делает его намного более длительным, и снижает вероятность на одобрение кредита.

В МФО же подобных проблем нет: вся процедура максимально простая, и включает минимум этапов.

Выгодные условия выдачи микрокредита

Сейчас читатель может недоверчиво усмехнуться: как же, ведь в МФО высокие проценты!

Действительно, если сравнивать голые цифры — то в банке кредит обходится дешевле. Но кроме ставок нужно сравнивать и дополнительные условия.

В первую очередь — разницу в самом типе услуг. МФО выдает микрокредиты быстро, круглосуточно, на карту, не выдвигая большого списка требований к клиенту. Это позволяет получать деньги почти моментально (по сравнению с банками). Но при этом можно взять только небольшую сумму и на короткий срок. Такое может пригодиться при каких-то срочных затратах — вроде визита к врачу или покупки нового смартфона взамен сломавшегося. За такую срочность и простоту выдачи клиенты и платят повышенный процент.

В банке же вам могут выдать больше денег, на более длительный срок, по меньшей ставке, но зато вы заплатите за это своим временем. И это еще при условии, что вы соответствуете всем требованиям банка — иначе кредит вам просто не дадут.

Что касается цифр — давайте сравним, сколько вы переплатите:

получая в МФО 5000 грн под 1.1% в день на 15 дней — вы заплатите 825 грн в виде процентов;

5000 грн под 1.1% в день на 15 дней — вы заплатите 825 грн в виде процентов; получая 20 000 грн в банке под 60% годовых на 3 месяца (а это минимальные условия: меньше денег и на меньший срок в банке просто не дадут, скорее всего) — вы заплатите 3000 грн в виде процентов, не считая дополнительные комиссии.

И еще один довод в пользу МФО: все новые клиенты часто получают кредиты под 0.01%. Поэтому если вы в первый раз обращаетесь за микрокредитом — то переплата у вас составит несколько десятков гривен.

Регуляция деятельности МФО со стороны государства

Раньше по Интернету ходили страшилки о людях, которые брали микрокредиты, и из-за них влезали в фантастические долги. И такие случаи действительно реальны (но не только в Украине, а и в других странах).

Но подобное давно осталось позади, еще в «девяностых» и «нулевых», да и занимались таким не все компании, а лишь малая их часть, которая и подпортила репутацию всей отрасли. Начиная примерно с 2010-2012 годов государство все жестче и жестче следит за МФО, и не допускает подобных случаев. Сейчас каждая микрокредитная организация должна иметь лицензию Нацкомфинуслуг, которую не так-то просто получить и очень легко потерять. Кроме этого есть еще просто репутация, которую тоже легко испортить — ведь через Интернет каждый желающий может нагуглить отзывы и узнать, честно ли работает какая-то компания, или нет.

Поэтому современные МФО работают так же чисто и прозрачно, как и банки, и обращаться в них можно спокойно.