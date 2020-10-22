Кабмин поддержал закон об усилении поддержки пожилых людей: что предлагается

Кабинет Министров подготовил законопроект об изменениях в некоторые законы для усиления поддержки пожилых людей. В ходе заседания правительства его утвердили и направят на рассмотрение Верховной рады.
Об этом сообщили глава правительства Денис Шмыгаль и народный депутат Алексей Гончаренко в своих Telegram-каналах.
В перечень льгот для лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной, добавили:
Проект предусматривает, что лица предпенсионного и пожилого возраста при сохранении работоспособности могут обратиться в Государственную службу занятости и имеют право на предоставление социальных услуг по поиску работы.
“Утвердили для направления в парламент законопроект о пенсионном обеспечении и социальной защите граждан пожилого возраста… Ориентировочная стоимость этой программы будет более 500 млн гривен”, – сообщил Шмыгаль.
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