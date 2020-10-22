Систему социальной помощи Украины переведут в онлайн-режим

Кабинет Министров Украины одобрил Стратегию цифровой трансформации социальной сферы.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

“Для граждан это будет означать упрощение процедур, получение помощи и прозрачность выплат. Мы наконец полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале “Дія” будет создана единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, которые предоставляются государством”, – прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль

Для чего это необходимо:

это даст возможность знать, кому именно назначаются различные виды социальной помощи.

Необходимость разработки и реализации этой Стратегии вызвана такими факторами:

отсутствие единой информационной среды, в частности единого учета получателей социальной поддержки, и системы их верификации;

отсутствие единой системы управления расходами на социальную защиту населения, их распределения и контроля за их целевым использованием;

сложные процедуры обращения за социальной поддержкой, низкий уровень сервиса, коррупционные риски;

значительное количество обращений граждан, которые не являются автоматизированными, дублируют друг друга или являются лишними;

отсутствие эффективной системы мониторинга и контроля указанных процессов;

чрезмерный бюрократический аппарат и неоправданные административные расходы на содержание институтов социальной защиты.

Стратегией определены направления и задачи комплексной цифровой трансформации всех компонентов системы социальной защиты населения на основе единых подходов, стандартов и технологий.

Напомним, 21 сентября в Правительстве презентовали Стратегию цифровой трансформации социальной сферы.

Справка Finance.ua:

Задачами Стратегии являются:

повышение эффективности социальной защиты граждан;

совершенствование системы управления финансовыми ресурсами социальной сферы;

автоматизация управления и контроля в социальной сфере;

технологическое развитие информационных ресурсов с поощрением к внедрению инновационных технологий.

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