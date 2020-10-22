В Украине изменят принцип установления тарифов на парковку

Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.
Что изменится:
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту:
Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, в расчет тарифов включили дополнительные коэффициенты, которые будут учитывать:
Цель проекта:
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