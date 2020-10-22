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В Украине изменят принцип установления тарифов на парковку

В Украине изменят принцип установления тарифов на парковку

Кабинет Министров внес изменения в Порядок формирования тарифов на услуги по пользованию площадками для платной парковки транспортных средств.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 октября.

Что изменится:

  • при установлении тарифа на услуги по пользованию площадками для платной парковки будут учитывать инвестиционную составляющую.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту:

  • действующие подходы по формированию тарифов, а именно жесткая привязка тарифов к затратам на обустройство и содержание парковок, отсутствие инвестиционной составляющей в тарифе, лишает город возможности эффективно развивать парковочное пространство;
  • действующие нормы также не давали реализовывать мероприятия по уменьшению нагрузки на улично-дорожную сеть города в рабочие дни путем гибкого регулирования стоимости услуг парковки в разных зонах, на отдельных улицах, в разные дни недели и время, а также вводить на отдельных паркингах прогрессивный тариф с целью стимулирования людей к краткосрочной парковке;
  • нынешний затратный способ формирования тарифов никоим образом не учитывает спрос и предложение по парковочным местам и создает существенные преграды на пути привлечения инвестиций для строительства перехватывающих, подземных, надземных, многоуровневых паркингов.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, в расчет тарифов включили дополнительные коэффициенты, которые будут учитывать:

  • местоположение площадки;
  • загруженность площадки;
  • время пользования ею;
  • тип транспортного средства;
  • категории лиц, размещающих там транспортные средства.

Цель проекта:

  • возможность учета в тарифе инвестиционной составляющей и гибкое регулирование стоимости парковочных услуг позволит оптимизировать загрузку имеющихся парковочных мест и обеспечить развитие парковочного пространства;
  • достижение оптимальной загрузки дорог и площадок для парковки каждого населенного пункта с учетом соотношения спроса и сети существующих парковочных мест.

Справка Finance.ua:

  • В течение последних трех месяцев эвакуировали 17 872 автомобиля-нарушителя. В городской бюджет за нарушение правил остановки, стоянки, парковки транспортных средств, зафиксированных в режиме фотосъемки (видеозаписи) в течение III квартала 2020 года, поступило более 5 млн грн.
  • Киевляне уже могут оставить свои автомобили на парковке, расположенной на проспекте Академика Палладина, 31, где раньше находился рынок “Троицкий”.

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По материалам Finance.UA
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