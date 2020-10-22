В Беларусь не будут пускать граждан Украины, Польши и Литвы, - посол

Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники.
Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире “Общественного радио”.
По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.
“Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих”, – сказал Кизим.
Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война.
Ранее в Беларуси заявили, что могут закрыть маршруты в Украину из-за второй волны коронавируса.
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