В Беларусь не будут пускать граждан Украины, Польши и Литвы, - посол

Граждан Украины, Польши и Литвы не будут пускать в Беларусь. Соответствующие меры предпринимают белорусские пограничники.

Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в эфире “Общественного радио”.

По его словам, власти Беларуси продолжают считать Украину, Польшу и Литву угрозой.

“Пограничники принимают меры, чтобы не допускать на территорию Беларуси людей из трех соседних стран, а именно Литвы, Польши и Украины. Все это безосновательно, но это кому-то нужно, чтобы оправдывать жесткие действия в отношении протестующих”, – сказал Кизим.

Напомним, 25 октября вышел срок ультиматума белорусской оппозиции, в котором Александра Лукашенко призывали сложить полномочия. В итоге с 26 октября в Беларуси объявили народную забастовку. В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что против действующей власти Беларуси ведется уже не информационная, а террористическая война.

Ранее в Беларуси заявили, что могут закрыть маршруты в Украину из-за второй волны коронавируса.