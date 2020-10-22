В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октября

В пятницу, 30 октября, истекает срок уплаты налоговых обязательств за сентябрь 2020 года.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Что это за налоговые обязательства:

налог на добавленную стоимость;

акцизный налог;

плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);

рентная плата за:

- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

- пользование радиочастотным ресурсом Украины;

- транспортировка нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;

- транзитная транспортировка трубопроводами аммиака по территории Украины.

Кроме этого, 30 октября 2020 года является последним сроком для уплаты за III квартал 2020 года единого налога плательщиками четвертой группы.

Справка Finance.ua:

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