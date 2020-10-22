В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октября

В пятницу, 30 октября, истекает срок уплаты налоговых обязательств за сентябрь 2020 года.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.
Что это за налоговые обязательства:
- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
- пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- транспортировка нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;
- транзитная транспортировка трубопроводами аммиака по территории Украины.
Кроме этого, 30 октября 2020 года является последним сроком для уплаты за III квартал 2020 года единого налога плательщиками четвертой группы.
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