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В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октября

В налоговой напомнили, какие налоги необходимо уплатить до 30 октября

В пятницу, 30 октября, истекает срок уплаты налоговых обязательств за сентябрь 2020 года.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Что это за налоговые обязательства:

  • налог на добавленную стоимость;
  • акцизный налог;
  • плата за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан);
  • рентная плата за:

- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

- пользование радиочастотным ресурсом Украины;

- транспортировка нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами по территории Украины;

- транзитная транспортировка трубопроводами аммиака по территории Украины.

Кроме этого, 30 октября 2020 года является последним сроком для уплаты за III квартал 2020 года единого налога плательщиками четвертой группы.

Справка Finance.ua:

  • Государственная налоговая служба в ноябре планирует запустить tax-сервис бот в соцсетях, с помощью которого налогоплательщики смогут получить информацию о состоянии своих расчетов, результаты обработки документов и напоминание о необходимости подачи отчетности или уплаты налогов.
  • “Слуги народа” предлагают изменить НКУ по упрощению регистрации вновь созданных субъектов плательщиками единого налога и НДС.
  • Владельцам недвижимости напомнили о необходимости уплаты задолженности по налогу на недвижимое имущество.

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По материалам Finance.UA
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