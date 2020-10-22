Трамп уменьшил квоту на беженцев до исторического минимума

Президент США Дональд Трамп уменьшил квоту на прием беженцев в Соединенные Штаты Америки в 2021 финансовом году до исторически низких 15 тысяч человек.
Как передает Укринформ со ссылкой на dpa international, об этом сообщили в Белом доме.
Отмечается, что США готовы защитить 4000 граждан Ирака и 1000 беженцев из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Остальные 10 000 мест останутся для людей, которые боятся гонений за свои религиозные убеждения или политическую деятельность и подадут заявку по Программе приема беженцев в США (US Refugee Admissions Program).
Отдельно указывается, что в рамках программы не будут принимать беженцев из регионов с высоким риском терроризма, включая Сомали, Сирию и Йемен, за исключением просителей убежища, которые имеют особый гуманитарный статус.
Как отметили в Государственном департаменте США, сокращение квоты происходит в связи с необходимостью «поставить в приоритет безопасность и благополучие американцев, особенно в свете пандемии COVID-19».
Такая квота на беженцев является рекордно низкой с момента введения программы в 1980 году.
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