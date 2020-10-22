Криклий сообщил, когда заработает система автоматического взвешивания фур и чем обернется перегрузка

Министерство инфраструктуры работает над тем, чтобы с 1 января 2021 года в Украине стартовала система автоматического габаритно-весового контроля автомобилей.
Об этом в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал глава ведомства Владислав Криклий.
По его словам, сейчас вокруг Киева построено шесть пилотных участков для взвешивания фур.
Как это работает:
Размер штрафов. Штрафы за перегрузку стартуют от 54 тысяч гривен. На местах взвешивания, где будут инспекторы, водители заставят разгрузить превышенный груз.
Впрочем, по словам руководителя Мининфраструктуры, не для всех перевозчиков разгрузку можно будет применить.
“Есть два вида грузов. Одни машины нельзя даже частично разгрузить. Поэтому им штрафы начислят за каждый проеханный километр. Фуры с грузами, которые можно разгрузить, будут разгружать, а также штрафовать”, – говорит Владислав Криклий.
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