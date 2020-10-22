Криклий сообщил, когда заработает система автоматического взвешивания фур и чем обернется перегрузка

Министерство инфраструктуры работает над тем, чтобы с 1 января 2021 года в Украине стартовала система автоматического габаритно-весового контроля автомобилей.

Об этом в эфире “Сніданку з 1+1” рассказал глава ведомства Владислав Криклий.

По его словам, сейчас вокруг Киева построено шесть пилотных участков для взвешивания фур.

Как это работает:

это такие металлические рамки или дуги. На них установлено специальное оборудование, а на дорожном полотне – сенсоры;

когда автомобиль проезжает, то на сервер поступает информация о нагрузке на каждую ось, а также об общем весе грузовика;

благодаря этому можно осуществлять контроль за весовыми габаритами машины, а в случае нарушения – штрафовать.

Размер штрафов. Штрафы за перегрузку стартуют от 54 тысяч гривен. На местах взвешивания, где будут инспекторы, водители заставят разгрузить превышенный груз.

Впрочем, по словам руководителя Мининфраструктуры, не для всех перевозчиков разгрузку можно будет применить.

“Есть два вида грузов. Одни машины нельзя даже частично разгрузить. Поэтому им штрафы начислят за каждый проеханный километр. Фуры с грузами, которые можно разгрузить, будут разгружать, а также штрафовать”, – говорит Владислав Криклий.

Справка Finance.ua:

Водителей грузовиков и автобусов предупредили о штрафе, который можно получить за отсутствие полиса.

В Украине меньше чем за год собираются установить более 50 комплексов автоматического габаритно-весового контроля транспортных средств.

Ранее Кабинет Министров одобрил распоряжение, предусматривающее введение круглосуточного весового контроля транспортных средств с целью предотвращения разрушения дорожного покрытия.

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