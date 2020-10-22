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В Раде создадут группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе

В Раде создадут группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе

В Верховной раде создадут рабочую группу для разработки изменений в закон об игорном бизнесе. Соответствующее решение принял комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Комитет рассмотрел вопрос по поводу принятого Кабинетом министров решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, а также утверждения ее главы и ее членов.

Народные депутаты подчеркнули, что закон “О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр” содержит коллизию: две части статьи 7 закона по-разному определяют, кто именно проводит конкурс по отбору членов комиссии.

“В одной части это должен быть Кабинет Министров с привлечением в конкурсную комиссию кандидатов от профильного комитета, а в другой – это должна быть комиссия из высшего корпуса государственной службы по общей процедуре отбора государственных служащих. Однако, Кабинет Министров, не имея на это полномочий, самостоятельно выбрал одну из этих норм”, – отметили в комитете.

Члены комитета высказались за необходимость урегулирования коллизии и призвали КМУ действовать в рамках закона.

“Комитет решил: направить запрос в Кабинет министров о порядке принятия решения о создании комиссии по регулированию азартных игр и лотерей и утверждении главы и ее членов, создать рабочую группу по разработке в сжатые сроки изменений в Закон “Об игорном бизнесе” с учетом пожеланий, высказанных во время заседания”, – сказано в сообщении.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины назначил председателя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Им стал Иван Рудый.

По материалам РБК-Украина
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