Как вернуть часть процентов за пользование ипотечным кредитом

Плательщик налога – резидент может вернуть часть суммы уплаченных процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, использовав право на налоговую скидку.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Использовать право на налоговую скидку можно при условии наличия документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку:

кредитного договора и нотариально заверенного договора ипотеки;

соответствующих платежных документов, где четко определена сумма уплаченных процентов за пользование ипотечным кредитом, фамилия, имя, отчество плательщика налога как плательщика этих процентов (счет с оттиском кассы о перечислении средств, платежное поручение банка с отметкой о перечислении средств);

паспорта налогоплательщика с отметкой о регистрации по местонахождению жилого дома (квартиры, комнаты), в отношении которого оформлен ипотечный жилищный кредит.

Копии этих документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах, а оригиналы таких документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению плательщиком налога в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.

Если понесенные расходы подтверждены электронным расчетным документом, то плательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

*Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах с целью получения налоговой скидки по результатам 2019 года подается до 31 декабря 2020 года включительно.

Справка Finance.ua:

Украинцы по закону могут до конца года обратиться в налоговую и вернуть часть НДФЛ . Такая возможность предоставляется всем, кто официально работал и тратил деньги на учебу, лечение, ипотеку и т. д.