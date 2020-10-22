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Как вернуть часть процентов за пользование ипотечным кредитом

Как вернуть часть процентов за пользование ипотечным кредитом

Плательщик налога – резидент может вернуть часть суммы уплаченных процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, использовав право на налоговую скидку.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

Использовать право на налоговую скидку можно при условии наличия документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку:

  • кредитного договора и нотариально заверенного договора ипотеки;
  • соответствующих платежных документов, где четко определена сумма уплаченных процентов за пользование ипотечным кредитом, фамилия, имя, отчество плательщика налога как плательщика этих процентов (счет с оттиском кассы о перечислении средств, платежное поручение банка с отметкой о перечислении средств);
  • паспорта налогоплательщика с отметкой о регистрации по местонахождению жилого дома (квартиры, комнаты), в отношении которого оформлен ипотечный жилищный кредит.

Копии этих документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах, а оригиналы таких документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению плательщиком налога в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.

Если понесенные расходы подтверждены электронным расчетным документом, то плательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

*Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах с целью получения налоговой скидки по результатам 2019 года подается до 31 декабря 2020 года включительно.

Справка Finance.ua:

  • Украинцы по закону могут до конца года обратиться в налоговую и вернуть часть НДФЛ. Такая возможность предоставляется всем, кто официально работал и тратил деньги на учебу, лечение, ипотеку и т. д.
  • Общая сумма налоговой скидки, начисленная плательщику налога в отчетном году, не может превышать сумму годового общего налогооблагаемого дохода плательщика налога, начисленного в виде заработной платы.

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По материалам Finance.UA
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