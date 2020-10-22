Как вернуть часть процентов за пользование ипотечным кредитом

Плательщик налога – резидент может вернуть часть суммы уплаченных процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, использовав право на налоговую скидку.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
Использовать право на налоговую скидку можно при условии наличия документального подтверждения расходов, включаемых в налоговую скидку:
Копии этих документов (кроме электронных расчетных документов) предоставляются вместе с налоговой декларацией об имущественном состоянии и доходах, а оригиналы таких документов не направляются контролирующему органу, но подлежат хранению плательщиком налога в течение срока давности, установленного Налоговым кодексом Украины.
Если понесенные расходы подтверждены электронным расчетным документом, то плательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.
*Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах с целью получения налоговой скидки по результатам 2019 года подается до 31 декабря 2020 года включительно.
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