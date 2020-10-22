Межбанк: выход нерезидентов на рынок сработает не в пользу гривны

В среду на валютном рынке не ожидается значительных изменений в поведении основной части клиентов и банков. Больше всего на ситуацию будут влиять два фактора: 1) объемы и время поступлений экспортерам возмещений НДС и 2) предстоящее завершение месяца.

Со вчерашнего дня государство начало активно рассчитываться по возмещениям НДС ( порядка 1,5-1,6 млрд гривен было перечислено во вторник) и поступление гривны на счета экспортеров уменьшает их интерес к продаже валюты. Это плохо влияет на объем предложения на межбанке и опять сработает против гривны. Приближение отчетной даты активизирует всех клиентов и отражается на статистике торгов. По прогнозам Finance.ua в среду объем операций на межбанке составит до $170 млн при заключении до 600 сделок.

По нашим данным, сегодня на торги будут выходить нерезиденты с покупкой валюты, что также сработает не в пользу гривны. А вот расчеты по вчерашнему аукциону Минфина Украины по размещению ОВГЗ фактически не повлияют на ситуацию на рынке в связи с их практически минимальными объемами. Напомним, что на аукционе 27 октября Минфин смог разместить облигаций всего на 395,6 млн гривен.

Определенные возможности по заработку на межбанке финансисты получат за счет продолжения скачков евровалюты на внешних рынках и соответственно существенных ее колебаний относительно гривны. На момент написания статьи евро просел относительно доллара до отметки 1,1770 и это явно только начало новых валютных ралли.

Курсы межбанка по прогнозу Finance.ua, 28 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,25 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,15 – 33,60 гривен.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут в пределах: доллар – коридор покупок и продаж 28,20 – 28,55 гривен, евро 33,10 – 33,70 гривен.

Спред по доллару в обменниках финкомпаний сохранится на уровнях вторника и будет в пределах 15-20 копеек, по евро 20-30 копеек. А вот в кассах большинства банков он станет еще шире: по доллару 15-25 копеек и по евро от 25 до 40 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,36 / 28,38

евро – 33,54 / 33,55

Курсы валют на Межбанке

СМС-рассылка Курсов на Межбанке