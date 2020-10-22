Французская компания поможет модернизировать украинские поезда

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным исполнительным директором компании ALSTOM Анри Пупар-Лафаржем перспективы сотрудничества в железнодорожной отрасли и подчеркнул заинтересованность Украины в реализации совместных проектов.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
«Несмотря на коронакризис, который продолжается во всем мире, экономики стран должны развиваться, и фундаментом для этого являются общие проекты. Для нас в приоритете проекты, ориентированные на добавленную стоимость и увеличение количества рабочих мест. Именно поэтому инфраструктурные проекты важны для Украины», – подчеркнул Зеленский.
По его словам, в Украине в этом году активно реализуется программа строительства дорог – из 25 тыс. км приоритетных дорог государственного значения в 2020 году построено более 4 тыс. км дорог. Кроме того, проводится работа по развитию водного транспорта.
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