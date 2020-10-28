Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехать

Австрия облегчила процесс трудоустройства для работников из стран, не входящих в состав ЕС (сюда же относится и Украина). Поблажки предусмотрены исключительно для высококвалифицированной рабочей силы. Теперь им проще будет приехать и устроиться на работу в этой стране.
Соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.
Что изменилось:
Читайте также: В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета
Австрийские чиновники считают, что устранение вышеупомянутых бюрократических барьеров поспособствует приезду в страну квалифицированных работников и укрепит здешнюю экономику.
Кому это интересно. Новации коснутся только высококвалифицированных работников. Подробного перечня сфер еще нет, но можно предположить, что к ним, прежде всего, отнесут такие профессии:
Важным требованием при трудоустройстве в Австрии является не только хорошее знание языка и наличие диплома. Нужно иметь еще и приличный опыт работы по специальности.
То есть молодежь уже вряд ли сможет поехать сюда на работу, а специалисты возрастом 30-35+ далеко не все возьмутся выучить язык. К тому же за курсы и сертификат, конечно же, придется заплатить из своего кармана.
“Диплом иметь мало. Исключение составят разве что “айтишники”. Их смогут взять исходя из уровня их квалификации. Но все зависит от конкретного проекта и работодателя. А вот для неквалифицированного персонала из Украины страны “старой” Европы на сегодня закрыты”, – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдатьВчера, 14:00 - 10118 14
Реконструкция моста Патона: построить спутник и отправить в космос обойдется дешевле (инфографика)7 ч. назад - 903 6
В каких случаях видеозапись с прибора ТruCAM не является допустимым доказательством - вывод суда3 ч. назад - 702 3
Что делать, если возникают спорные вопросы с банкомВчера, 08:12 - 565 1
Один из украинских городов хочет ограничить использование автомобилей на тяжелом топливе13 ч. назад - 919 1
Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдатьВчера, 14:00 - 10118 14
Некоторым пенсионерам могут оформить стаж в двойном размереВчера, 17:00 - 9619
Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)5 ч. назад - 3594
Водителей предупредили о штрафе за самостоятельно установленные ксеноновые лампы на автоВчера, 22:40 - 3198 1
Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19Вчера, 19:27 - 1874
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 527 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 532
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 861
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 745
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 1117