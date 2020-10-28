Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехать

Австрия облегчила процесс трудоустройства для работников из стран, не входящих в состав ЕС (сюда же относится и Украина). Поблажки предусмотрены исключительно для высококвалифицированной рабочей силы. Теперь им проще будет приехать и устроиться на работу в этой стране.

Соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.

Что изменилось:

при подаче документов на получение разрешения на работу, от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не будут требовать подтверждение имеющегося места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и т.д.);

сократили процедуру предоставления разрешения до 90 дней;

появилась возможность подавать документы с территории Австрии, а также перейти в течение 2 лет на “красно-бело-красную карточку плюс” ( RWR -карта), которая дает ее владельцу свободный доступ к местному рынку труда.

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Австрийские чиновники считают, что устранение вышеупомянутых бюрократических барьеров поспособствует приезду в страну квалифицированных работников и укрепит здешнюю экономику.

Кому это интересно. Новации коснутся только высококвалифицированных работников. Подробного перечня сфер еще нет, но можно предположить, что к ним, прежде всего, отнесут такие профессии:

врачи;

инженеры;

IT-специалисты;

сварщики-аргонщики;

операторы ЧПУ ;

; дальнобойщики.

Важным требованием при трудоустройстве в Австрии является не только хорошее знание языка и наличие диплома. Нужно иметь еще и приличный опыт работы по специальности.

То есть молодежь уже вряд ли сможет поехать сюда на работу, а специалисты возрастом 30-35+ далеко не все возьмутся выучить язык. К тому же за курсы и сертификат, конечно же, придется заплатить из своего кармана.

“Диплом иметь мало. Исключение составят разве что “айтишники”. Их смогут взять исходя из уровня их квалификации. Но все зависит от конкретного проекта и работодателя. А вот для неквалифицированного персонала из Украины страны “старой” Европы на сегодня закрыты”, – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Справка Finance.ua:

Напомним, ранее Глава налоговой решил вплотную заняться переводами заробитчан. В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности — $12 млрд, которые поступают от украинцев, уехавших работать за границу. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украине 12,9 миллиарда долларов.

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