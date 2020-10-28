0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 288 0

Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехать

Австрия упрощает трудоустройство для иностранцев: кто сможет уехать

Австрия облегчила процесс трудоустройства для работников из стран, не входящих в состав ЕС (сюда же относится и Украина). Поблажки предусмотрены исключительно для высококвалифицированной рабочей силы. Теперь им проще будет приехать и устроиться на работу в этой стране.

Соответствующее решение принял Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии.

Что изменилось:

  • при подаче документов на получение разрешения на работу, от высококвалифицированных специалистов из стран, не входящих в состав ЕС, больше не будут требовать подтверждение имеющегося места жительства в Австрии (договор об аренде, право собственности на жилье и т.д.);
  • сократили процедуру предоставления разрешения до 90 дней;
  • появилась возможность подавать документы с территории Австрии, а также перейти в течение 2 лет на “красно-бело-красную карточку плюс” (RWR-карта), которая дает ее владельцу свободный доступ к местному рынку труда.

Читайте также: В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета

Австрийские чиновники считают, что устранение вышеупомянутых бюрократических барьеров поспособствует приезду в страну квалифицированных работников и укрепит здешнюю экономику.

Кому это интересно. Новации коснутся только высококвалифицированных работников. Подробного перечня сфер еще нет, но можно предположить, что к ним, прежде всего, отнесут такие профессии:

  • врачи;
  • инженеры;
  • IT-специалисты;
  • сварщики-аргонщики;
  • операторы ЧПУ;
  • дальнобойщики.

Важным требованием при трудоустройстве в Австрии является не только хорошее знание языка и наличие диплома. Нужно иметь еще и приличный опыт работы по специальности.

То есть молодежь уже вряд ли сможет поехать сюда на работу, а специалисты возрастом 30-35+ далеко не все возьмутся выучить язык. К тому же за курсы и сертификат, конечно же, придется заплатить из своего кармана.

“Диплом иметь мало. Исключение составят разве что “айтишники”. Их смогут взять исходя из уровня их квалификации. Но все зависит от конкретного проекта и работодателя. А вот для неквалифицированного персонала из Украины страны “старой” Европы на сегодня закрыты”, – отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, ранее Глава налоговой решил вплотную заняться переводами заробитчан. В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности — $12 млрд, которые поступают от украинцев, уехавших работать за границу. Об этом рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
  • По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украине 12,9 миллиарда долларов.

12 способов перевести деньги из Польши в Украину

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.