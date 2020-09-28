В Украине хотят изменить правила переводов: как будут проверять и почему банки блокируют счета

В Украине предлагают в разы увеличить сумму, которую можно отправлять анонимно. В настоящее время без идентификации себя (то есть без использования карты, предъявления документов) можно через терминал отправить 5 тысяч гривен.

По новым же правилам предлагают увеличить эту сумму до 25 тыс. грн. Соответствующее предложение отображено в законопроекте №3686.

Как сейчас: украинцы без справок и подтверждения доходов могут переводить сумму до 400 тыс. грн (банк может снизить отметку); анонимно можно переводить до 5 тыс. грн; подозрительные переводы могут блокировать.

Что хотят изменить: увеличить сумму анонимных переводов в пять раз – сразу до 25 тыс. грн.

Новость о том, что по новым правилам анонимно можно переводить до пяти тысяч гривен, украинцы поняли по-разному, рассказывает финансовый аналитик Егор Комов. И в службы поддержки банков и даже на горячую линию НБУ поступали вопросы о том, правда ли, что сейчас без справки о доходах можно перевести только до пяти тысячи гривен.

“На самом деле без справок можно переводить до 400 тыс. грн. А анонимный перевод, с точки зрения законодательства, это тот, что прошел без верификации отправителя. Если вы подошли к терминалу, вставили в него свою карту и ввели код, то вы уже себя идентифицировали, вы не аноним. То есть можете переводить почти любую сумму”, – рассказывает Комов.

Во многих европейских странах действует граница для анонимного перевода в размере 1 тыс. евро. Однако в Украине, учитывая огромный уровень тенизации экономики, низких доходов и размер минимальной зарплаты, предел в 5 тысяч вполне объективный.

Есть риск, что те клиенты банков, которые не ждут, что на их карту придут средства и не знают точных сумм, могут вовсе потерять перевод, говорит экономист. Если сотрудники банка не предупредят, узнать о заблокированной сумме не удастся.

К чему приведут новые правила. Увеличение анонимной суммы до 25 тыс. грн не поддержали и в главном научно-экспертном управлении Верховной Рады. “На наш взгляд, такое решение не будет способствовать обеспечению эффективного контроля за потоками незаконных средств, в том числе, учитывая нынешние низкие размеры минимальной и средней заработной платы в Украине. Заметим, что в сопроводительных к проекту документах отсутствует обоснование предлагаемой суммы денежного перевода”, – говорится в пояснительной записке.

Анонимный перевод позволяет отмывать полученные незаконным путем средства, фактически создает легализацию для теневой экономики и противоречит политике НБУ.

“Анонимные переводы во всем мире жестко ограничиваются. Мы не можем говорить о том, что боремся с отмыванием средств, с теневой экономикой, но при этом разрешаем абсолютно анонимно переводить сумму, эквивалентную пяти минимальным зарплатам. Это нонсенс”, – подытожил Комов.