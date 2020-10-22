В Киевской области ночью взорвали банкоматы и украли деньги (фото)

В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.
Как сообщает источник в правоохранительных органах, преступление произошло в 02:10 в поселке Боровая Фастовского района.
“Четверо неизвестных в балаклавах с помощью газовоздушной смеси взорвали банкоматы АО “Ощадбанк” и ОАО “Укрсиббанк”, которые вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина. После чего похитили кассеты с деньгами и скрылись”, – говорится в информации.
Фото obozrevatel
На данный момент похищенная сумма денег устанавливается, полиция начала расследование.
Фото obozrevatel
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отопительный сезон: два города пока не подключают к теплуВчера, 10:43 - 1134 10
Специального "COVID-фонда" в Украине не было, название оказалось ошибкой – "Укравтодор"Вчера, 14:33 - 1354 10
МВФ предлагал поднять гарантии по вкладам всего до 300 тыс. грнВчера, 12:31 - 2592 6
"На более насущные программы": в правительстве объяснили, зачем перебросили средства онкобольным на дороги4 ч. назад - 796 5
Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)Позавчера, 18:10 - 6864 2
Бензин и дизтопливо резко пошли в рост - мнение экспертовВчера, 19:00 - 3295 1
Субсидии в новом отопительном сезоне: кто сможет получить помощь и как будут проверять получателейВчера, 13:02 - 3266
Налоговики озвучили размеры штрафов для риелторовВчера, 14:04 - 1698
Как осуществить государственную регистрацию земельного участка за 4 шагаВчера, 16:07 - 1594
В ПФУ назвали преимущества электронного пенсионного удостоверения5 ч. назад - 1446 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)3 ч. назад - 71
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)Вчера, 11:20 - 319
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееПозавчера, 10:24 - 445
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 769
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 450 1