В Киевской области ночью взорвали банкоматы и украли деньги (фото)

В ночь на среду, 28 октября, в Киевской области неизвестные взорвали банкоматы и похитили кассеты с деньгами.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, преступление произошло в 02:10 в поселке Боровая Фастовского района.

“Четверо неизвестных в балаклавах с помощью газовоздушной смеси взорвали банкоматы АО “Ощадбанк” и ОАО “Укрсиббанк”, которые вмонтированы в фасадную стену продуктового магазина. После чего похитили кассеты с деньгами и скрылись”, – говорится в информации.



Фото obozrevatel

На данный момент похищенная сумма денег устанавливается, полиция начала расследование.



Фото obozrevatel