Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)

В Украине хотят изменить налог на недвижимость. Если сейчас платить нужно только тем, кто владеет квартирами или домами большой площадью, то по новым правилам взимать налог будут с тех, кто живет в дорогих апартаментах.
Мнение эксперта. Любые нововведения в первое время приводят к проблемам, отмечает налоговый адвокат Ольга Николаенко. Недостатки в действующей системе действительно есть: даже в большой квартире можно оформить право собственности на нескольких членов семьи и не платить налог, но несмотря на это система все равно работает.
“Важно отметить, что сейчас местные советы могут принимать решение и о ставке налога, и о площади жилья, с которой не взимают налог. Возможно, сейчас хотят централизовать принятие решений. Есть проблемы и с грамотностью. Знаю случаи, когда люди получали квитанции с опозданием и вынуждены были оплачивать не только налог, но и пеню”, – рассказывает адвокат.
Если платить налог исходя из стоимости недвижимости, цены будут постоянно меняться, добавляет аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group – опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году и Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем, растет не только “вторичка”, но и “первичка” из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.
“Не думаю, что это хорошая идея. В отличие от европейских стран, в Украине крайне волатильная валюта… К тому же стоит ожидать бесконечных споров на тему справедливой кадастровой оценки с требованием пересмотреть ее в меньшую сторону со стороны населения и в большую со стороны органов власти”, – поясняет эксперт.
Как в других странах. Налог на недвижимость существует практически во всех странах ЕС. Чаще всего его платят исходя из кадастровой собственности. Минимальная ставка составляет около 1%. К примеру, если вы владеете большой квартирой и она стоит $60 тысяч, придется раз в год заплатить $600.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Проверят стоимость квартир каждого: украинцы по-новому будут платить налог на недвижимостьВчера, 10:48 - 95076 20
Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдатьВчера, 14:00 - 8150 9
Минсоцполитики объяснило, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсииВчера, 11:10 - 118462 5
Реконструкция моста Патона: построить спутник и отправить в космос обойдется дешевле (инфографика)2 ч. назад - 360 1
Как читатели Finance.ua выбирают недвижимость? (опрос)09.10.2020, 10:00 - 927 1
Минсоцполитики объяснило, почему пенсионеры со стажем и те, кто не работал, получают одинаковые пенсииВчера, 11:10 - 118462 5
Проверят стоимость квартир каждого: украинцы по-новому будут платить налог на недвижимостьВчера, 10:48 - 95076 20
Украинских заробитчан заставят платить налоги: кому и сколько придется отдатьВчера, 14:00 - 8150 9
Некоторым пенсионерам могут оформить стаж в двойном размереВчера, 17:00 - 5282
Водителей предупредили о штрафе за самостоятельно установленные ксеноновые лампы на автоВчера, 22:40 - 2047
В Украине хотят потратить около 2 млрд гривен на новый метод диагностики COVID-1929.10.2020, 11:53 - 493 1
ГСЧС получила 80 аварийно-спасательных пикапов (ФОТО)28.10.2020, 10:53 - 516
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)27.10.2020, 11:20 - 827
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее26.10.2020, 10:24 - 723
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 1095