Налог на недвижимость хотят изменить: к чему приведут нововведения (инфографика)

В Украине хотят изменить налог на недвижимость. Если сейчас платить нужно только тем, кто владеет квартирами или домами большой площадью, то по новым правилам взимать налог будут с тех, кто живет в дорогих апартаментах.

Мнение эксперта. Любые нововведения в первое время приводят к проблемам, отмечает налоговый адвокат Ольга Николаенко. Недостатки в действующей системе действительно есть: даже в большой квартире можно оформить право собственности на нескольких членов семьи и не платить налог, но несмотря на это система все равно работает.

“Важно отметить, что сейчас местные советы могут принимать решение и о ставке налога, и о площади жилья, с которой не взимают налог. Возможно, сейчас хотят централизовать принятие решений. Есть проблемы и с грамотностью. Знаю случаи, когда люди получали квитанции с опозданием и вынуждены были оплачивать не только налог, но и пеню”, – рассказывает адвокат.

Если платить налог исходя из стоимости недвижимости, цены будут постоянно меняться, добавляет аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер. Так, одно из старейших агентств недвижимости в мире – Knight Frank Group – опубликовало список городов с самым высоким темпом роста цен на жилье в 2020 году и Киев занял в нем 11 место с цифрой в 11,2%. В других регионах страны ситуация схожая. Причем, растет не только “вторичка”, но и “первичка” из-за большого числа импортных стройматериалов, активно дорожающих из-за роста курса.

“Не думаю, что это хорошая идея. В отличие от европейских стран, в Украине крайне волатильная валюта… К тому же стоит ожидать бесконечных споров на тему справедливой кадастровой оценки с требованием пересмотреть ее в меньшую сторону со стороны населения и в большую со стороны органов власти”, – поясняет эксперт.

Как в других странах. Налог на недвижимость существует практически во всех странах ЕС. Чаще всего его платят исходя из кадастровой собственности. Минимальная ставка составляет около 1%. К примеру, если вы владеете большой квартирой и она стоит $60 тысяч, придется раз в год заплатить $600.

Справка Finance.ua:

Местные советы могут увеличить норму, то есть брать деньги только с тех, чьи квартиры имеют площадь от 70 кв. м. Ставка налога – не более 1,5% минималки за каждый квадрат.

Глава комитета ВР по налоговой, таможенной и финансовой политике Даниил Гетманцев рассказал, что в Верховной Раде готовят кардинальные изменения: хотят оценивать не метраж, а стоимость жилья. Для этого используют кадастровый реестр. Тогда проверят стоимость жилья каждого украинца и пришлют квитанции тем, у кого дорогие квартира или дом.

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