СБУ разоблачила call-центры в Виннице, через которые крали деньги со счетов

В Виннице мошенники через два call-центра крали деньги с банковских счетов. Ежедневно они зарабатывали до 20 тысяч долларов.
Об этом сообщает СБУ.
Установлено, что операторы звонили владельцам счетов, представлялись сотрудниками банков и предлагали воспользоваться услугами страхования и открытия депозитов. В разговоре они просили “уточнить” реквизиты банковских счетов, пароли. Получая доступ к счетам, с них снимали деньги.
Среди пострадавших от деятельности call-центров были клиенты украинских государственных и коммерческих банков, а также учреждений из постсоветского пространства. Преступники работали около пяти месяцев.
Во время обысков изъяли более 40 единиц компьютерной техники и оборудования, сим-карточки украинских и заграничных операторов, различное оборудование и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.
Правоохранители собирают доказательства и продолжают следствие.
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