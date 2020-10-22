0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

Американец случайно купил лишний лотерейный билет и выиграл $2 млн

Американец случайно купил лишний лотерейный билет и выиграл $2 млн

Житель штата Мичиган выиграл двойной джекпот благодаря собственной невнимательности. 56-летний Самир Махзахем дважды купил счастливый билет, в результате чего увеличил свой выигрыш вдвое.

Лотерея Mega Millions, в которой участвовал мужчина, предполагает свободный выбор номера билета. Самир Мазахем заполнил клетки датами рождений членов своей семьи, а затем решил сохранить на будущее номер на сайте. Но случайно повторно нажал на кнопку «Купить».

Читайте также: Француз выиграл в лотерею €157 млн

Самир сперва немного расстроился. Хотя вся покупка и обошлась ему всего в четыре доллара, изначально он не собирался тратить лишние деньги. Да еще и на два одинаковых билета. Но ошибка привела к успеху. Один билет выиграл джекпот в миллион долларов. А поскольку билетов было два, то и сумма выигрыша автоматически удвоилась.

Самиру потребовалось несколько дней, прежде чем он осознал, что его ошибка окупилась в двойном размере.

Теперь новоиспеченный миллионер планирует купить дом. А то, что останется от выигрыша, Самир Мазахем будет хранить в банке до поры до времени. По словам американца, когда он выйдет на пенсию, у него будет на что жить.

По материалам Vokrugsveta
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.