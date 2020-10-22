Американец случайно купил лишний лотерейный билет и выиграл $2 млн

Житель штата Мичиган выиграл двойной джекпот благодаря собственной невнимательности. 56-летний Самир Махзахем дважды купил счастливый билет, в результате чего увеличил свой выигрыш вдвое.

Лотерея Mega Millions, в которой участвовал мужчина, предполагает свободный выбор номера билета. Самир Мазахем заполнил клетки датами рождений членов своей семьи, а затем решил сохранить на будущее номер на сайте. Но случайно повторно нажал на кнопку «Купить».

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Самир сперва немного расстроился. Хотя вся покупка и обошлась ему всего в четыре доллара, изначально он не собирался тратить лишние деньги. Да еще и на два одинаковых билета. Но ошибка привела к успеху. Один билет выиграл джекпот в миллион долларов. А поскольку билетов было два, то и сумма выигрыша автоматически удвоилась.

Самиру потребовалось несколько дней, прежде чем он осознал, что его ошибка окупилась в двойном размере.

Теперь новоиспеченный миллионер планирует купить дом. А то, что останется от выигрыша, Самир Мазахем будет хранить в банке до поры до времени. По словам американца, когда он выйдет на пенсию, у него будет на что жить.