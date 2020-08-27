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Француз выиграл в лотерею €157 млн

Француз выиграл в лотерею €157 млн

Житель Франции в лотерее Euro Millions сорвал куш. Игрок стал богаче на 157 миллионов евро. Теперь в течение двух месяцев он должен забрать деньги.

Во Франции был сорван джекпот в лотерее. Участник угадал правильные номера в лотерее Euro Millions и теперь он обладатель 157 миллионов евро, пишет Parisien.

Розыгрыш проходил вечером во вторник, 1 сентября. Счастливый игрок оказался единственным, кто угадал пять правильных номеров (4, 8, 10, 33, 46) и две правильные “звездочки” (8 и 11).

Издание отмечает, что это третий по величине выигрыш во Франции с 2004 года, когда была создана лотерея. Самая большая сумма в 170 миллионов евро досталась в 2012 году жителю Приморских Альп.

У новоиспеченного миллионера есть 60 дней, чтобы заявить о себе и забрать свой чек.

По материалам Корреспондент.net
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