Француз выиграл в лотерею €157 млн

Житель Франции в лотерее Euro Millions сорвал куш. Игрок стал богаче на 157 миллионов евро. Теперь в течение двух месяцев он должен забрать деньги.
Во Франции был сорван джекпот в лотерее. Участник угадал правильные номера в лотерее Euro Millions и теперь он обладатель 157 миллионов евро, пишет Parisien.
Розыгрыш проходил вечером во вторник, 1 сентября. Счастливый игрок оказался единственным, кто угадал пять правильных номеров (4, 8, 10, 33, 46) и две правильные “звездочки” (8 и 11).
Издание отмечает, что это третий по величине выигрыш во Франции с 2004 года, когда была создана лотерея. Самая большая сумма в 170 миллионов евро досталась в 2012 году жителю Приморских Альп.
У новоиспеченного миллионера есть 60 дней, чтобы заявить о себе и забрать свой чек.
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