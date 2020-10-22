Doogee выпустила смартфон с камерой ночного видения за 300 долл. (фото)

Компания Doogee, специалист по прочным телефонам, представила сегодня свое последнее устройство – S96 Pro. Он сочетает в себе невероятно прочную конструкцию с камерой ночного видения 20 МП, расположенной рядом с датчиком основной камеры 48 МП f / 1.8 на задней панели.Doogee S96 Pro поставляется с набором микросхем MediaTek Helio G90, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ расширяемой памяти (с тройным слотом, в котором можно разместить две SIM-карты и microSD одновременно).
Он оснащен сенсорным ЖК-экраном с диагональю 6,22 дюйма и разрешением 720×1520 с вырезом в виде капли, на котором размещена селфи-камера на 16 МП.
На задней панели есть четыре камеры, из которых выделяется 20-мегапиксельная камера со сверхсветочувствительным датчиком Sony IMX350 с четырьмя инфракрасными лампами и четырьмя светодиодными лампами, которые гарантируют, что вы можете делать четкие снимки даже в кромешной темноте.
Также есть сверхширокая 8-мегапиксельная камера с углом обзора 130 градусов и 2-мегапиксельная макро-камера, которая позволяет вам приближаться к объектам на 4 см.
Doogee S96 Pro
Телефон имеет стандарты IP68, IP69K и MIL-STD 810G по прочности. Его можно использовать в воде на глубине до 5 м, и камера будет работать даже в таких условиях. Если вы хотите погрузить его в воду на более длительное время, вы можете погрузиться на глубину 1,5 м на 30 минут.
Doogee S96 Pro может выдерживать экстремальные температуры и без проблем может быть сброшен на твердый бетон с высоты до 1,8 м.
У него огромная батарея на 6350 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 24 Вт и беспроводной зарядки 10 Вт. Он работает под управлением Android 10 из коробки. Есть боковой датчик отпечатков пальцев, а также поддержка разблокировки лицом.
Цена Doogee S96 Pro доступен в цветах Fire Orange, Army Green и Mineral Black на AliExpress по цене 299,99 долларов.
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