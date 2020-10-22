В случае осуществления расчетов через платежный терминал необходимо применять РРО

В случае осуществления расчетов через платежный терминал субъект хозяйствования должен применять РРО.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.
“При осуществлении расчетов в безналичной форме с использованием электронных платежных средств, с использованием платежного терминала, совмещенного с регистратором расчетных операций (РРО) субъект хозяйствования должен проводить расчетные операции через надлежащим образом зарегистрированный РРО с распечаткой соответствующих расчетных документов, кроме субъектов хозяйствования, которые, согласно действующему законодательству, могут не применять РРО при расчетах за проданные товары и предоставленные услуги”, – говорится в сообщении.
Фискальный кассовый чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:
Относительно осуществления расчетных операций через программный РРО в случае использования платежных терминалов (платежных карт), в настоящее время осуществляется интеграция бесплатных программных решений с банковскими сервисами, что позволит без дополнительных устройств (платежных терминалов) осуществлять безналичные платежи за товары/услуги.
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