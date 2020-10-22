В случае осуществления расчетов через платежный терминал необходимо применять РРО

В случае осуществления расчетов через платежный терминал субъект хозяйствования должен применять РРО.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Киевской области.

“При осуществлении расчетов в безналичной форме с использованием электронных платежных средств, с использованием платежного терминала, совмещенного с регистратором расчетных операций (РРО) субъект хозяйствования должен проводить расчетные операции через надлежащим образом зарегистрированный РРО с распечаткой соответствующих расчетных документов, кроме субъектов хозяйствования, которые, согласно действующему законодательству, могут не применять РРО при расчетах за проданные товары и предоставленные услуги”, – говорится в сообщении.

Фискальный кассовый чек должен содержать следующие обязательные реквизиты:

идентификатор эквайра и торговца или другие реквизиты, позволяющие их идентифицировать;

идентификатор платежного устройства;

сумма комиссионного вознаграждения (в случае наличия);

вид операции;

реквизиты электронного платежного средства (платежной карты), допустимые правилами безопасности платежной системы, перед которыми печатаются большие буквы «ЭПС»;

надпись «Платежная система» (наименование платежной системы, платежный инструмент которой используется, код авторизации или другой код, идентифицирующий операцию в платежной системе и/или код транзакции в платежной системе, значение кода);

подпись кассира, перед которой печатается соответственно надпись «Кассир»;

подпись держателя электронного платежного средства (платежной карты) в отдельных строках, перед которыми печатаются соответственно надписи «Кассир» и «Держатель ЭПС».

Относительно осуществления расчетных операций через программный РРО в случае использования платежных терминалов (платежных карт), в настоящее время осуществляется интеграция бесплатных программных решений с банковскими сервисами, что позволит без дополнительных устройств (платежных терминалов) осуществлять безналичные платежи за товары/услуги.

Справка Finance.ua:

Использование регистраторов расчетных операций станет обязательным с 1 января 2021 года.

Владельцы РРО должны соблюдать основные требования при осуществлении наличных и безналичных расчетов с покупателями.

Государственная налоговая служба Украины с помощью Системы хранения и сбора данных регистраторов расчетных операций ( РРО ) провела анализ выручек, проведенных через РРО .

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