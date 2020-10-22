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Госрегулирование цен на товары: бизнес обратился к правительству

Госрегулирование цен на товары: бизнес обратился к правительству

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) обратилась к министру экономики Игорю Петрашко с просьбой инициировать изменения в постановлении Кабмина об обязательном декларировании увеличения розничных цен на товары, имеющие важную социальную значимость, и товары противоэпидемического назначения. Это требование действует уже пять месяцев.

Об этом сообщила пресс-служба ЕБА.

В ассоциации предложили рассмотреть три главных изменения к постановлению №341:

Сократить сроки декларирования, поскольку на розничные цены напрямую влияют оптовые. К примеру, в розничной торговле товар может появиться только через 30 дней после объявления о росте цен поставщика. При этом для последнего сроки изменения не регламентированы, поэтому розничный торговец не успевает среагировать. Также стоит обратить внимание, что определенные товары имеют короткий срок годности.

Исключить из перечня товаров некоторые позиции. Колебание цен на товары из этого списка происходит в пределах 5%, поэтому в таком случае декларирование нецелесообразно. При этом больший рост стоимости наблюдается из-за того, что в перечне есть категории без уточнений. Например, мука, сливочное масло, птица подлежат декларированию, даже если они импортированные или фермерские с большей добавленной стоимостью.

Исключить отдельные позиции из списка товаров противоэпидемического назначения, направленные на борьбу с COVID-19. В частности, в эту категорию попали некоторые дезинфицирующие средства, а также товары для индивидуальной защиты, которые в основном используются в бытовых целях, а не в медицине.

В ЕБА напомнили, что с 18 мая компании обязаны декларировать изменение розничных цен на социально значимые товары в случае их подорожания на 5% и более. Для этого информация подается в электронном виде в Госпродпотребслужбу.

По материалам УБР
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