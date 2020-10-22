В Минэкономики подсчитали, в какую сумму обходятся беспроцентные кредиты для аграриев

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины профинансировало беспроцентные кредиты в размере до 500 тыс. грн для аграриев на общую сумму почти 32 млн грн.

Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий на своей странице в FACEBOOK.

“Профинансированные заявки поданы фермерами Украины на получение беспроцентных кредитов в размере до 500 тыс. грн, которые были приняты по результатам рассмотрения комиссии. Для нас критически важно обеспечить доступное финансирование для украинских фермеров. Программа, которая дает возможность получить беспроцентный кредит сроком на 5 лет, является чрезвычайно важной”, – говорится в сообщении.

В частности, по программе предоставления кредитов через украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств (Укргосфонд) выплачено 28,24 млн грн, по программе удешевления кредитов для фермеров – 3,57 млн грн.

Справка Finance.ua:

На программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривен, а также дополнительные 240 миллионов гривен на создание фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривен предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривен – на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривен – на поддержку животноводства, а также по 400 миллионов гривен на садоводство и фермерство.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.