В Минэкономики подсчитали, в какую сумму обходятся беспроцентные кредиты для аграриев

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины профинансировало беспроцентные кредиты в размере до 500 тыс. грн для аграриев на общую сумму почти 32 млн грн.
Об этом сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий на своей странице в FACEBOOK.
“Профинансированные заявки поданы фермерами Украины на получение беспроцентных кредитов в размере до 500 тыс. грн, которые были приняты по результатам рассмотрения комиссии. Для нас критически важно обеспечить доступное финансирование для украинских фермеров. Программа, которая дает возможность получить беспроцентный кредит сроком на 5 лет, является чрезвычайно важной”, – говорится в сообщении.
В частности, по программе предоставления кредитов через украинский государственный фонд поддержки фермерских хозяйств (Укргосфонд) выплачено 28,24 млн грн, по программе удешевления кредитов для фермеров – 3,57 млн грн.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
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