Отель "Днепр": НАБУ обязали открыть дело о покупке за кредиты банков с рефинансом НБУ

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном злоупотреблении властью и служебным положением главой Фонда государственного имущества Дмитрием Сенниченком при продаже государственного ЧАО “Гостиница “Днепр”.

Об этом сообщают “Наші гроші” со ссылкой на постановление ВАКС от 7 сентября.

“Такое решение ВАКС вынес 7 сентября в ответ на жалобу адвоката Ольги Колесник.

В жалобе говорилось, что в конце августа клиент адвоката Колесник направил в НАБУ заявление о возможном совершении преступления при продаже 100% акций столичной гостиницы “Днепр”. Заявления также были направлены в Офис генпрокурора и ГБР. В них было указано, что 15 июля ФГИУ провел аукцион по продаже гостиницы, по его результатам договор купли-продажи был заключен с ООО “Смартленд”, которая предложила 1,10 млрд грн.

Заявитель указал, что при этом в справках фирмы и в СМИ были названы разные бенефициары, а также было нарушено положение законодательства о приватизации в части привлечения кредитных средств “, – говорится в сообщении.

Суд установил, что по УПК следователь или прокурор должны в течение суток после получения заявления о совершении уголовного преступления внести сведения в реестр. При этом от следователя или прокурора не требуется оценка обоснованности заявления, а только фиксация предоставленных фактов.

В суде решили, что заявление содержит объективные данные о совершении правонарушения и обязали НАБУ внести данные в реестр.

Отмечается, что перед тем, как перечислить средства за объект, компания-победитель приватизационного аукциона гостиницы “Днепр” – ООО “Смартленд” – заключила кредитный договор с АО “Банк Сич” на условиях открытия кредитной линии.

По данным Smida, 16 сентября 2020 года внеочередное общее собрание акционеров “Банка Сич” согласовало выделение “Смартленд” кредитной линии на сумму 1,05 млрд грн под 9% годовых на 10 лет. Залогом стал депозит поручителя, название которого не указано.

В тот же день акционеры “Банк Сич” согласовали привлечение средств Нацбанка по Генеральному кредитному договору на общую сумму 1,50 млрд грн.

“Данное решение касается как суммы по отдельной заявке, так и общей суммы сделок, которые могут быть заключены с Национальным банком Украины по операциям рефинансирования в пределах соответствующего Генерального кредитного договора и не погашены АО “Банк Сич”, – говорится в сообщении банка.

По данным НБУ, в июле-сентябре “Банк Сич” получил рефинансирование на 224 млн грн. После этого 14 сентября была завершена оплата покупки “Днепра”.

“Закон “О приватизации государственного и коммунального имущества” позволяет приобрести объект за кредитные средства. Но участник торгов должен сообщить о кредиторе и документально подтвердить, что он желает рассмотреть возможность кредитования в случае избрания этого участника победителем аукциона. В обнародованных в “Прозорро. Продажи” документах “Смартленд” отсутствует упоминание о потенциальных кредиторов.