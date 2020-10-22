В WhatsApp появится встроенный интернет-магазин

Разработчики WhatsApp планируют расширить функциональность мессенджера, добавив в него возможность покупки товаров и услуг с помощью встроенных форм. Компания уже опубликовала тематический видеоролик, демонстрирующий обновленные возможности фирменного приложения.

Согласно рекламному тизеру, написав специальном чат-боту выбранного интернет-магазина, пользователь получит доступ к онлайн-каталогу прямо в окне мессенджера, сообщает 24 канал.

Выбрав нужный товар, владельцу гаджета останется лишь произвести оплату и ожидать доставку по указанному адресу. Вероятно, на этапе запуска в роли платежной системы будет использоваться Facebook Pay.