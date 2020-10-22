0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 36 0

ПФ завершил финансирование пенсий в октябре: сколько получили пенсионеры

ПФ завершил финансирование пенсий в октябре: сколько получили пенсионеры

23 октября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий октября.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в FACEBOOK.

В пятницу, 23 октября на пенсионные выплаты было направлено 4,0 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 39,3 млрд грн.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – отмечают в ПФ.


Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, в следующем году пенсионеров ждет несколько этапов роста выплат.

Всего выплаты вырастут у пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж. У пенсионеров 65+ он составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. У пенсионеров 75+ он меньше: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Справка Finance.ua:

  • Подтвержденное документально обучение на очной форме до 1 января 2004 года (независимо от уровня аккредитации учебного заведения) засчитывается в страховой стаж для получения пенсии.
  • Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на сегодняшний день на 13 миллионов граждан, которые работают официально, приходится 11,3 миллиона пенсионеров.
  • Как свидетельствует статистика Пенсионного Фонда, чаще всего пенсионеры в Украине получают пенсии от 1 501 до 2000 грн, поэтому Finance.ua решил спросить у читателей портала, рассчитывают ли они на государственную пенсию через 15 лет. Опрос показал, что полностью полагаться на пенсионные выплаты после выхода на пенсию готовы 33%.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Пенсионный фонд
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.