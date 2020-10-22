ПФ завершил финансирование пенсий в октябре: сколько получили пенсионеры

23 октября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий октября.
Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в FACEBOOK.
В пятницу, 23 октября на пенсионные выплаты было направлено 4,0 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 39,3 млрд грн.
“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – отмечают в ПФ.
Инфографика: Пенсионный фонд
Напомним, в следующем году пенсионеров ждет несколько этапов роста выплат.
Всего выплаты вырастут у пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж. У пенсионеров 65+ он составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. У пенсионеров 75+ он меньше: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.
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