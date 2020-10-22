ПФ завершил финансирование пенсий в октябре: сколько получили пенсионеры

23 октября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, завершил финансирование пенсий октября.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда в FACEBOOK.

В пятницу, 23 октября на пенсионные выплаты было направлено 4,0 млрд грн. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 39,3 млрд грн.

“Выплата пенсий будет проведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке”, – отмечают в ПФ.



Инфографика: Пенсионный фонд

Напомним, в следующем году пенсионеров ждет несколько этапов роста выплат.

Всего выплаты вырастут у пенсионеров, которые имеют полный страховой стаж. У пенсионеров 65+ он составляет 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин. У пенсионеров 75+ он меньше: 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Справка Finance.ua:

Подтвержденное документально обучение на очной форме до 1 января 2004 года (независимо от уровня аккредитации учебного заведения) засчитывается в страховой стаж для получения пенсии.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на сегодняшний день на 13 миллионов граждан, которые работают официально, приходится 11,3 миллиона пенсионеров.

Как свидетельствует статистика Пенсионного Фонда, чаще всего пенсионеры в Украине получают пенсии от 1 501 до 2000 грн, поэтому Finance.ua решил спросить у читателей портала, рассчитывают ли они на государственную пенсию через 15 лет. Опрос показал, что полностью полагаться на пенсионные выплаты после выхода на пенсию готовы 33%.

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