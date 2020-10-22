За раскрытие злоупотреблений в Bank of New York заплатили $50 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) выплатит рекордные $50 млн информатору, который помог раскрыть незаконные операции с валютой в Bank of New York Mellon.
Этот платеж стал рекордной в истории американской финансовой системы выплатой частному лицу, которое помогло выявить мошенничество с валютными курсами в BNY Mellon Corp, сообщает WSJ.
В SEC уточнили, что бывший трейдер банка неоднократно сообщал о нарушениях внутри учреждения. В частности о том, что банк завышает цены для крупных клиентов при торговле валютой.
В дальнейшем, несмотря на трудности, экс-трейдер банка довел эту информацию до сведения властей и оказал важную помощь во время расследования.
Вознаграждение в $50 млн стало самым большим за последние 10 лет. В целом разоблачитель получит $114 млн, поскольку помимо выплаты SEC он получит еще около $60 млн от другого американского госоргана, название которого не раскрывается.
Напомним, пять крупнейших банков мира – JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon помогали олигархам и преступникам отмывать «грязные» деньги и избегать санкций. Об этом свидетельствуют данные секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина планирует закупить эскадрилью американских истребителей до 2035 годаВчера, 22:28 - 1335 14
"Нафтогаз" повысил цену на газ для населения еще на 35%4 ч. назад - 1639 5
Список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляцияВчера, 15:46 - 1482 4
Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд в пользу внешних кредиторов за 3,5 годаВчера, 15:15 - 1331 4
Ученые выяснили, как снизить риск заражения коронавирусом в помещении9 ч. назад - 1724 3
Украинцам разъяснили, засчитывают ли годы в вузе в трудовой стажВчера, 21:02 - 48622 2
Дом на Сицилии можно купить за 1 евро (фото)Вчера, 18:10 - 5198 1
Метро на Виноградарь: когда и сколько станций будет построеноВчера, 17:24 - 4879
Фонд гарантирования назвал долю банковских вкладов, подпадающих под гарантииВчера, 14:47 - 2624
Как подорожала недвижимость в Киеве с начала лета (инфографика)Вчера, 20:01 - 1910 1
Инженеры разработали автомобильное стекло с дополненной реальностью (видео)3 ч. назад - 78
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колееВчера, 10:24 - 331
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 669
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 408 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 1037