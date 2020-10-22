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За раскрытие злоупотреблений в Bank of New York заплатили $50 млн

За раскрытие злоупотреблений в Bank of New York заплатили $50 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) выплатит рекордные $50 млн информатору, который помог раскрыть незаконные операции с валютой в Bank of New York Mellon.

Этот платеж стал рекордной в истории американской финансовой системы выплатой частному лицу, которое помогло выявить мошенничество с валютными курсами в BNY Mellon Corp, сообщает WSJ.

В SEC уточнили, что бывший трейдер банка неоднократно сообщал о нарушениях внутри учреждения. В частности о том, что банк завышает цены для крупных клиентов при торговле валютой.

В дальнейшем, несмотря на трудности, экс-трейдер банка довел эту информацию до сведения властей и оказал важную помощь во время расследования.

Вознаграждение в $50 млн стало самым большим за последние 10 лет. В целом разоблачитель получит $114 млн, поскольку помимо выплаты SEC он получит еще около $60 млн от другого американского госоргана, название которого не раскрывается.

Напомним, пять крупнейших банков мира – JPMorgan, HSBC, Barclays, Deutsche Bank и Bank of New York Mellon помогали олигархам и преступникам отмывать «грязные» деньги и избегать санкций. Об этом свидетельствуют данные секретного досье Управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN), входящего в структуру Министерства финансов США.

По материалам Финансовый клуб
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