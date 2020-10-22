0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 44 0

Не только ПЦР-тесты: Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19

Не только ПЦР-тесты: Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19

Министерство здравоохранения планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса. В ближайшее время могут начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас Минздрав не устраивает количество тестирований на коронавирус, исходя из динамики заболевания.

“Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения”, – сказал Степанов.

По его словам, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Сейчас этот метод уже используется для определения антител.

“Антиген – это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований”, – добавил министр.

Также Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген.

“Эти тесты только месяц тому появились в мире. Мы сейчас провели переговоры с компаниями, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем нормативный акт о выделении дополнительных средств на закупку этих тест-систем”, – сообщил Степанов.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.