Не только ПЦР-тесты: Минздрав хочет добавить новые методы диагностики COVID-19

Министерство здравоохранения планирует добавить новые методы для диагностики коронавируса. В ближайшее время могут начать использовать тестирования на антиген методом ИФА и с помощью новых экспресс-систем.
Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Сейчас Минздрав не устраивает количество тестирований на коронавирус, исходя из динамики заболевания.
“Нам необходимо добавлять другие методы диагностики COVID-19, чтобы устанавливать диагноз для лечения”, – сказал Степанов.
По его словам, сейчас завершаются испытания украинских тест-систем на выявление антигенов методом ИФА. Сейчас этот метод уже используется для определения антител.
“Антиген – это тот же вирус. Этот метод также может быть использован в наших лабораториях. А лабораторий, которые могут использовать метод ИФА, значительно больше. Они находятся кроме наших лабораторных центров и в наших больницах. В такой способ мы значительно увеличим количество тестирований”, – добавил министр.
Также Минздрав планирует закупить тесты, которые используют экспресс-метод определения на антиген.
“Эти тесты только месяц тому появились в мире. Мы сейчас провели переговоры с компаниями, какое количество тестов они смогут поставить в Украину. Сейчас согласовываем нормативный акт о выделении дополнительных средств на закупку этих тест-систем”, – сообщил Степанов.
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