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Платежная платформа CASCAD: главное о новом игроке на украинском рынке

На украинский рынок вышла платформа онлайн-платежей CASCAD — комплексное решение для B2B-сегмента. CASCAD отличается высокой адаптивностью к разным отраслям и масштабам онлайн-бизнеса, помогая эффективно управлять трафиком платежей при сохранении высокого уровня конверсии.

На сегодняшний день CASCAD объединяет более 80 поставщиков платежных услуг, среди которых банки-эквайеры, платежные агрегаторы, электронные кошельки. Это обеспечивает доступ как к классическим карточным платежам Visa/Mastercard, так и к популярным альтернативным методам оплаты: Apple Pay, Google Pay, Masterpass, Privat24, Visa Direct и т.д. Smart-маршрутизация с каскадингом, а также технологии токенизации и повторных оплат обеспечивает высокую конверсию платежей.

Безопасность платежей обеспечивается протоколом 3D Secure 2.0. Также CASCAD помогает эффективно выявлять и блокировать нежелательный трафик благодаря внутреннему антифрод-решению. Персональные данные пользователей на платформе защищены стандартами Общего регламента по защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Платформа учитывает особенности онлайн-бизнеса и предлагает несколько типов интеграции: host-to-host (прямая интеграция для эквайринга платежных карт) или платежный виджет (checkout с выбором платежного метода, iFrame, pop-up, CSS-кастомизация, OneClick и т.д.). Проработанный UX/UI дизайн обеспечивает комфортную работу с аналитикой, статусами транзакций и правами доступа.

При этом подключение к CASCAD максимально быстрое, поскольку согласование условий и интеграция проходят параллельно. На всех этапах сотрудничества — от знакомства с продуктом до ежедневной техподдержки — клиентов сопровождает персональный аккаунт-менеджер. Партнерский подход к бизнесу клиентов, гибкость и глубокая экспертиза в платежной сфере — главные ценности команды CASCAD, специалистов с более чем 10-летним опытом работы на рынке Украины.

Подключиться или узнать больше о возможностях платформы можно на официальном сайте CASCAD.

По материалам Cascad
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