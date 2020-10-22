Открыли первую очередь реконструкции на Труханов остров (фото)

В столице открыли первую очередь реконструкции входной группы на Труханов остров. В рамках первой очереди реконструкции упорядочено 5,5 гектаров территории острова.
Изюминкой первой очереди обновления является навес пергола – архитектурное сооружение, которое днем будет защищать посетителей от жары, а ночью будет сиять хорошей подсветкой.
К работе над перголой были привлечены специалисты со всей Украины. Длина сварочного шва, которым соединены элементы конструкции, составляет 16 км. Это как расстояние от Киева до аэропорта Борисполь.
Всего в этой части острова предусмотрены три очереди реконструкции. В рамках следующих очередей, в частности, планируют обустроить аллею, амфитеатр и фонтан.
«В следующем году мы планируем продолжить и реконструкцию парка «Муромец», парка «Наталка» – в частности, построить пешеходный мост на остров «Оболонский». Продолжить наш большой пешеходный маршрут – от парка «Крещатый» до Киево-Печерской лавры. Мы работаем над тем, чтобы наши зеленые зоны были действительно европейского уровня», – отметил Виталий Кличко.
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