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В Китае на аукционе за рекордную сумму продали телефонный номер

В Китае на аукционе за рекордную сумму продали телефонный номер

В Китае на аукционе продали телефонный номер 77777777. Он принес владельцу почти 600 тысяч долларов США. Это спасло его от смертной казни.

Об этом пишет китайское издание My drivers.

В 2013 году г-н Ли получил партию строительных материалов и не смог оплатить товар, задолжав около 90 тысяч долларов. Поставщик, мистер Ван, ждал пять лет, а затем подал иск в народный суд города Мишань. Суд обязал Ли вернуть долг, но денег у того не было. В 2020 году Ван пошел в Национальную судебную систему расследования и контроля за принудительным взысканием денег, однако Ли уверял, что у него нет ни денег, ни имущества, продажа которого могла бы полностью покрыть долг. Однако, сам того не сознавая, он ошибался.

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Должнику грозило уголовное дело, максимальное наказание по которому – смертная казнь. Суд посчитал, что Ли намеренно отказывается от погашения долга и собирался применить к нему максимально строгую меру наказания.

Среди имущества приставы нашли телефонный номер 77777777. Его изъяли и выставили на публичный аукцион. Ли даже не мог предположить, что его номер стоит так дорого. Покупатель, пожелавший остаться анонимным, заплатил 600 тысяч долларов за лот. Это позволило Ли расплатиться с долгами, решить другие финансовые проблемы, которые накопились за последние годы, и стать относительно богатым человеком — на его счету осталось еще около 500 000 долларов.

Ли заявил, что этот номер достался ему много лет назад совершенно бесплатно и случайно.

600 тысяч долларов – не самая большая цена, которую платили за телефонный номер. В 2006 году номер 6666666 был продан в Китае за 2,75 миллиона долларов.

По материалам Телеканал новин 24
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