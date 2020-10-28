Создана батарея для электрокаров, обеспечивающая пробег в 1000 километров

На выставке InterBattery 2020 в Сеуле компания SK Innovation, занимающаяся, в том числе разработкой и производством аккумуляторных блоков для электрокаров, презентовала два типа батарей нового поколения. Одна из них способна обеспечить запас хода в 800 км с двумя 10-минутными подзарядками, вторая – 1000 км без остановок. Как сообщается на официальном сайте компании, разработка батарей завершится в конце 2020 или в начале 2021 года. Ожидается, что эта технология значительно улучшит использование аккумуляторов и будет способствовать популяризации электромобилей.

Основные критерии, которых компания придерживается в процессе создания и производства батарей, отражены в слогане «Безопаснее, чем когда-либо, быстрее, чем когда-либо, дольше, чем когда-либо». В компании считают, что эти три критерия являются залогом успеха их продукции на рынке.

«Мы будем продвигать бизнес, уделяя первоочередное внимание безопасности аккумулятора и уделяя особое внимание увеличению запаса хода, скорости зарядки и продлению срока службы аккумулятора», – заявил президент подразделения аккумуляторов SK Innovation Джи Дон Сеоб на выставке в Сеуле.

SK Innovation – ведущий производитель аккумуляторов для электрокаров и «умных» систем хранения и преобразования энергии (ESS). Свою первую литий-ионную батарею компания создала в 1996 году, а с 2010 года поставляет батареи по всему миру. Они устанавливаются на гибриды, плагин-гибриды и электрокары разных марок. Причем за все эти годы не было зафиксировано ни одного случая возгорания батарей или ESS от SK Innovation.

SK Innovation первой начала коммерческое производство аккумуляторов типа NCM622 и 811. Особое внимание компания уделяет разработке батарей с длительным сроком службы и большим радиусом действия. Но главным своим достижением компания считает создание впервые в отрасли батареи с дальностью действия около 1000 км, сохраняющей свою эффективность «даже после более чем 1000 циклов полных зарядок и разрядок».