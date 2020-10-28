Один из украинских городов хочет ограничить использование автомобилей на тяжелом топливе.

Львовский горсовет для улучшения качества воздуха в городе планирует ограничить передвижение дизельных автомобилей с 2021 года. С 2030 года въезд для машин на дизеле будет запрещен, передает MMR со ссылкой на Аutoconsulting.

Для этого в городе Льва создадут специальные Low emission zones, доступ к которым будут иметь транспортные средства определенных классов экологичности.

Через 5 лет во Львов планируют вообще не пускать грузовики и машины, которые не соответствуют определенным экостандартам.

С 2030 года власти города намерены запретить въезд в город всех дизельных машин.