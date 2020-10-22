В Украине сделали новый шаг в реализации антирейдерских мероприятий

Отныне государственные регистраторы и нотариусы могут получать полный текст судебного решения при рассмотрении заявлений в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Госпредприятие “Национальные информационные системы” (НАИС) ввело информационный обмен с Государственной судебной администрацией Украины (ГСА), сообщила пресс-служба Минюста.
“Информационный обмен с ГСА – это очередной шаг в рамках реализации антирейдерских мероприятий в Украине. Он сделает невозможным незаконную перерегистрацию права собственности, других вещных прав на недвижимое имущество на основании заявлений с использованием заведомо поддельных решений и определений суда, а это означает дополнительные гарантии защиты права собственности в Украине”, – отметил глава НАИС Алексей Бережной.
По его словам, одним из оснований для изменения прав на недвижимость является решение суда. В таких случаях заявитель предоставляет регистратору решение суда, однако единственной возможностью проверить подлинность решения, вступило ли оно в силу и т. д., был письменный запрос в соответствующий суд.
В то же время в публичной версии Единого реестра судебных решений ряд важных данных не раскрываются (вместо конкретных имен и адресов используются Лицо1, Лицо2, Адрес1, Адрес2). Это позволяло рейдерам находить любое более или менее похоже по сути судебное решение и подставлять нужные имена и адреса.
Нововведения позволят регистраторам проверять подлинность решения непосредственно в Едином реестре судебных решений, получая полную информацию, включая стороны дела, адреса и т. д., в режиме онлайн.
Напомним, как заявлял ранее министр юстиции Денис Малюська, по сравнению с 2017-2018 годами или началом 2019 года, если отслеживать, что происходит в системе регистрации, классического рейдерства сейчас в Украине стало значительно меньше. По его словам, сейчас в стране почти нет случаев, чтобы кто-то посторонний напал на бизнес и забрал корпоративные права у владельцев.
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