"Укртранснафта" запустит построенный более 10 лет назад участок нефтепровода "Дружба"

“Укртранснафта” введет в эксплуатацию участок выноса нефтепровода “Броды-Госграница” (МН “Дружба”), построенный более 10 лет назад с целью повышения уровня техногенно-экологической безопасности эксплуатации нефтетранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на решение Кабмина от 21 октября.

Отмечается, что постановление Кабмина позволяет принять в эксплуатацию обходную трассу нефтепровода, которую предприятие построило для минимизации рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины.

“Нефтепровод “Броды-Госграница” на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла, и частично проходит в границах второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. водопользователей во Львове, Трускавце, Моршине, Стрые и Дрогобыче”, – говорится в сообщении.

“В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в подрусловые сооружения водозабора. По этим причинам Укртранснафта в 2006 году решила вынести обе нитки нефтепровода “Броды – Госграница” на участке км 157 – км 165 со второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода.