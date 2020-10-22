0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 117 0

"Укртранснафта" запустит построенный более 10 лет назад участок нефтепровода "Дружба"

"Укртранснафта" запустит построенный более 10 лет назад участок нефтепровода "Дружба"

“Укртранснафта” введет в эксплуатацию участок выноса нефтепровода “Броды-Госграница” (МН “Дружба”), построенный более 10 лет назад с целью повышения уровня техногенно-экологической безопасности эксплуатации нефтетранспортной системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на решение Кабмина от 21 октября.

Отмечается, что постановление Кабмина позволяет принять в эксплуатацию обходную трассу нефтепровода, которую предприятие построило для минимизации рисков загрязнения одного из крупнейших водозаборов Львовщины и Западного региона Украины.

“Нефтепровод “Броды-Госграница” на этом участке проходит вдоль русла реки Стрый, приближаясь на отдельных участках на расстояние до 50 м от русла, и частично проходит в границах второй зоны санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных подземных вод.

Стрыйский водозабор обеспечивает питьевой водой более 500 тыс. водопользователей во Львове, Трускавце, Моршине, Стрые и Дрогобыче”, – говорится в сообщении.

“В случае повреждения нефтепровода на этом участке существует риск выхода нефти и загрязнения реки с попаданием нефти в подрусловые сооружения водозабора. По этим причинам Укртранснафта в 2006 году решила вынести обе нитки нефтепровода “Броды – Госграница” на участке км 157 – км 165 со второго пояса санитарной охраны Стрыйского водозабора пресных вод и построить новый участок нефтепровода.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.