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Samsung создала дисплей с невероятно большим разрешением

Samsung создала дисплей с невероятно большим разрешением

Совместно с учеными из Стэнфордского университета Samsung изобрела дисплей с плотностью около 10 000 пикселей на один дюйм. Разработка базируется на технологии органических светодиодов.

Благодаря совместному сотрудничеству специалистам из корейской компании и Стэнфорда удалось создать дисплей сверхвысокого разрешения. Полученная OLED-панель имеет показатель плотности пикселей (ppi, pixels per inch) около 10 000 на дюйм, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте университета.

Такая плотность предназначена для использования в гаджетах, экран которых находится на близком расстоянии от органов зрения. Для сравнения, плотность пикселей дисплеев у современных смартфонов варьируется от 400 до 500 пикселей на дюйм.

Разработка, которую условно называют newOLED, базируется на существующей технологии органических светодиодов. Также при создании дисплея нового типа ученые опирались на технологии построения солнечных панелей.

“Наша технология хорошо подходит для оборудования солнечных панелей, теперь у нас есть шанс повлиять и на дисплеи”, – сообщил материаловед Стенфордского университета Марк Бронгерсма.

В описании newOLED говорится, что при создании панели между слоями используются специальные пленки для излучения света: одна из серебра, вторая – из имеющего нанотекстуру металла. В результате этого создается эффект, когда определенные цвета резонируют сквозь пиксели. Таким образом, меняются отражательные свойства панели и повышается плотность пикселей.

Специалисты уточнили, что экраны нового типа можно будет применять в сегменте потребительской электроники. В частности, в VR-гарнитурах и подобных аксессуарах, в которых разрешение экрана имеет определяющее значение.

По материалам Корреспондент.net
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