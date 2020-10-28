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Кто и как должен заботиться о газовых трубах многоэтажек

Кто и как должен заботиться о газовых трубах многоэтажек

Владелец или Управитель дома (ОСМД) отвечает за безопасную эксплуатацию сети в доме и выбирает компанию, которая обслуживает домовые сети.

Об этом сообщает портал 104.ua.

Нанятая компания:

  • проверяет и налаживает работу устройств, которые автоматически отключают подачу газа (согласно требованиям производителя);
  • контролирует степень защитного покрытия сетей (раз в год);
  • планово проверяет плотность сети и газовые приборы (раз в три года);
  • проводит плановое техническое обслуживание (раз в год).

Собственник квартиры отвечает за безопасную эксплуатацию сети в своей квартире и выбирает компанию с соответствующими разрешениями, которая обслуживает внутриквартирные сети.

Нанятая компания проводит плановое техническое обслуживание:

  • раз в пять лет (только газовая плита);
  • раз в год (другие газовые приборы).

Облгаз обслуживает внешние газовые сети до первого отключающего устройства на фасаде дома. 24/7 ликвидирует аварийные ситуации на газораспределительной сети, а также на внутридомовых сетях.


Инфографика: 104.ua

Справка Finance.ua:

  • Потребители жилищно-коммунальных услуг могут защитить свои права с помощью акта-претензии.
  • В Украине формально стартовал отопительный сезон. И хотя жилой фонд из-за теплых погодных условий пока что не подключают к отоплению, ноябрьские платежки украинцев все же «потяжелеют».
  • Потребитель газа может выбрать себе поставщика и подписать с ним соглашение, чтобы забронировать себе определенный объем топлива на год по фиксированной цене. Это не приведет к потере субсидии.

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По материалам Finance.UA
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