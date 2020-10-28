Кто и как должен заботиться о газовых трубах многоэтажек

Владелец или Управитель дома (ОСМД) отвечает за безопасную эксплуатацию сети в доме и выбирает компанию, которая обслуживает домовые сети.

Об этом сообщает портал 104.ua.

Нанятая компания:

проверяет и налаживает работу устройств, которые автоматически отключают подачу газа (согласно требованиям производителя);

контролирует степень защитного покрытия сетей (раз в год);

планово проверяет плотность сети и газовые приборы (раз в три года);

проводит плановое техническое обслуживание (раз в год).

Собственник квартиры отвечает за безопасную эксплуатацию сети в своей квартире и выбирает компанию с соответствующими разрешениями, которая обслуживает внутриквартирные сети.

Нанятая компания проводит плановое техническое обслуживание:

раз в пять лет (только газовая плита);

раз в год (другие газовые приборы).

Облгаз обслуживает внешние газовые сети до первого отключающего устройства на фасаде дома. 24/7 ликвидирует аварийные ситуации на газораспределительной сети, а также на внутридомовых сетях.



Инфографика: 104.ua

Справка Finance.ua:

Потребители жилищно-коммунальных услуг могут защитить свои права с помощью акта-претензии.

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