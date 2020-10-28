Кто и как должен заботиться о газовых трубах многоэтажек

Владелец или Управитель дома (ОСМД) отвечает за безопасную эксплуатацию сети в доме и выбирает компанию, которая обслуживает домовые сети.
Об этом сообщает портал 104.ua.
Нанятая компания:
Собственник квартиры отвечает за безопасную эксплуатацию сети в своей квартире и выбирает компанию с соответствующими разрешениями, которая обслуживает внутриквартирные сети.
Нанятая компания проводит плановое техническое обслуживание:
Облгаз обслуживает внешние газовые сети до первого отключающего устройства на фасаде дома. 24/7 ликвидирует аварийные ситуации на газораспределительной сети, а также на внутридомовых сетях.
Инфографика: 104.ua
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