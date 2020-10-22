Список стран, после отпуска в которых требуется самоизоляция

Украинский Минздрав обновил список стран “зеленой” и “красной” зон заболеваемости COVID-19.

После поездки в страну с большим распространением коронавируса, чем в Украине, всем прибывающим придется сдавать ПЦР-тест или проходить 14-дневную самоизоляцию.

Страны, в которых активных случает коронавируса за последние две недели выявили меньше 200 на 100 тысяч населения, остались в “зеленом” списке Минздрава.

В эту категорию попали почти все популярные в этом сезоне курортные страны, куда украинцы могут поехать с туристической целью. Никаких карантинных ограничений после возвращения из этих стран не предусмотрено.

По информации Минздрава по состоянию на 23 октября, в Украине выявляют 200,8 активных случаев заболеваемости коронавирусом на 100 тысяч населения. Все страны, в которых этот показатель ниже, попадают в “зеленый” список. После возвращения из этих стран прохождение самоизоляции не нужно.

В “зеленой” зоне на сегодняшний день находятся Турция с показателями заболеваемости 29,6, Египет (1,8), ОАЭ (177), Болгария (151,3), Мальдивы (124,3), Доминикана (58,2), Албания (112,4), Сербия (42), Мексика (38,4), Танзания (0), Куба (4,2).

Судя по официальной статистике, большинство курортных стран безопасны для отдыха туристов, и вряд ли они перейдут в “красную” зону для Украины в ближайшее время.

В “красный” список добавилась Хорватия (241,4). Также в “красную” зону входят Черногория (526,4), Словения (425,7), Северная Македония (261,1), Польша (250,9), Румыния (250) и США (239).