Оформить европротокол можно через смартфон

В Украине действуют цифровые сервисы, благодаря которым оформить аварийную ситуацию на дороге европротоколом можно прямо на сайте МТСБУ или в мобильном приложении для смартфонов «Мой Полис».
Об этом сообщает МТСБУ.
“Теперь оформление ДТП возможно без вызова полиции, заполнения бумажных бланков и перегрузки дорожного движения. Для оформления ДТП достаточно иметь при себе смартфон и выбрать один из двух вариантов – скачать приложение или пройти оформление на сайте МТСБУ”, – сообщают в бюро.
Скачать мобильное приложение «Мой Полис» для оформления европротокола возможно по ссылке:
Европротоколом можно воспользоваться при условиях, когда:
В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.
Дополнительные условия для применения системы «Электронный Европротокол»:
Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение является лимитированным. Сейчас, согласно Распоряжению Нацкомфинуслуг от 29.12.2015 №3471, такой лимит составляет 50 000 грн.
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