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Оформить европротокол можно через смартфон

Оформить европротокол можно через смартфон

В Украине действуют цифровые сервисы, благодаря которым оформить аварийную ситуацию на дороге европротоколом можно прямо на сайте МТСБУ или в мобильном приложении для смартфонов «Мой Полис».

Об этом сообщает МТСБУ.

“Теперь оформление ДТП возможно без вызова полиции, заполнения бумажных бланков и перегрузки дорожного движения. Для оформления ДТП достаточно иметь при себе смартфон и выбрать один из двух вариантов – скачать приложение или пройти оформление на сайте МТСБУ”, – сообщают в бюро.

Скачать мобильное приложение «Мой Полис» для оформления европротокола возможно по ссылке:

App Store

Google Play

Европротоколом можно воспользоваться при условиях, когда:

  • отсутствуют травмированные (погибшие) люди,
  • водители-участники ДТП имеют полисы автогражданской ответственности,
  • имеется согласие водителей транспортных средств-участников ДТП относительно его обстоятельств,
  • у водителей отсутствуют признаки алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов.

В случае невыполнения хотя бы одного из указанных условий, вызов соответствующего подразделения Национальной полиции для оформления ДТП является обязательным.

Дополнительные условия для применения системы «Электронный Европротокол»:

  • транспортные средства обоих участников ДТП должны иметь действующие полисы внутреннего страхования. Если ТС обеспечено полисом иностранного страховщика, необходимо использовать бумажный бланк Европротокола или вызвать полицию;
  • водители должны иметь при себе исправные мобильные телефоны. Хотя бы один из участников ДТП должен иметь с собой устройство (смартфон, планшет, ноутбук) с фотокамерой и доступом в Интернет.

Важно помнить, что при оформлении европротокола страховое возмещение является лимитированным. Сейчас, согласно Распоряжению Нацкомфинуслуг от 29.12.2015 №3471, такой лимит составляет 50 000 грн.

По материалам Finance.UA
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