3D-сканеру для новых iPhone нашли оригинальное применение

Наряду с новыми процессорами, одной из особенностей старших версий iPhone 12 стала комплектация сканером LiDAR. Его основные задачи – вычисление расстояния до объектов для работы с элементами дополненной реальности и создание фотоэффектов. Но недавно пользователи обнаружили еще одну полезную функцию продвинутого датчика.
Как оказалось, лидар применяется в штатном приложении “Измерение”, с помощью которого можно определить рост человека (стоя и даже сидя) без рулетки и отметок карандашом на стене, рассказывает Gizchina.
Для этого достаточно навести камеру устройства на человека, как при съемке фото, и на дисплее смартфона появится информация о росте в выбранной системе измерения.
Результаты измерения отобразятся над головой объекта в кадре. Стоит отметить, что в некоторых случаях приложение может добавить к итоговому результату высоту головного убора – его рекомендуется снять для большей точности показателей.
С помощью экранной кнопки камеры можно сделать фотографию с указанным измерением и поделиться ею как обычным снимком.
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