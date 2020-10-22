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Выборы-2020: кто и сколько заплатил за агитацию в Facebook - СМИ (инфографика)

Выборы-2020: кто и сколько заплатил за агитацию в Facebook - СМИ (инфографика)

Вчера, 25 октября прошли выборы в Украине. По подсчетам Гражданского движения “Чесно”, в период с 1 по 25 сентября нынешнего года только на политическую рекламу в Facebook в Украине потратили около 1 миллиарда гривен.

Больше всего денег пошло на продвижение партии “За майбутнє” и ее кандидатов Игоря Палицы и Александра Шевченко – около 203 тыс. долл. На втором месте “Слуга Народа” с кандидатами Ириной Верещук и Дмитрием Шевчиком – около 137 тыс. долл.

Другие партии потратили суммы немного меньше:

  • “Европейская солидарность” — 46 тыс. долларов;
  • “Оппозиционная платформа – За жизнь” — 39 тыс. долларов;
  • “Перемога Пальчевского” — 38 тыс. долларов;
  • “Пропозиция” — 35 тыс. долларов;
  • “Батькивщина” — 25 тыс. долларов;
  • “Экопартия Березы” — 8,9 тыс. долларов.
По материалам Комментарии
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