Выборы-2020: кто и сколько заплатил за агитацию в Facebook - СМИ (инфографика)

Вчера, 25 октября прошли выборы в Украине. По подсчетам Гражданского движения “Чесно”, в период с 1 по 25 сентября нынешнего года только на политическую рекламу в Facebook в Украине потратили около 1 миллиарда гривен.

Больше всего денег пошло на продвижение партии “За майбутнє” и ее кандидатов Игоря Палицы и Александра Шевченко – около 203 тыс. долл. На втором месте “Слуга Народа” с кандидатами Ириной Верещук и Дмитрием Шевчиком – около 137 тыс. долл.

Другие партии потратили суммы немного меньше: