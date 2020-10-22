Киевлянам могут подключить бесплатное SMS-информирование о состоянии предоставления коммунальных услуг

Киевляне могут получать в формате SMS сообщений на телефон информацию о сроках выполнения аварийных или плановых работ в доме и временном отсутствии коммунальных услуг. Указанный сервис будет работать бесплатно.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
Какую информацию можно получить: SMS-оповещение будет касаться поставки горячей воды и отопления, холодного водоснабжения, поставки электроэнергии. Жители с помощью сообщений будут знать о плановых и аварийных работах, требующих временного отключения услуг, и понимать их сроки и масштабность.
Как активировать сервис. Для активации сервиса горожанам необходимо:
Зарегистрировавшись на сайте 1557 и указав адрес, потребители могут мониторить состояние предоставления услуг, оставлять заявки или замечания о работе жилищно-коммунальных служб и контролировать состояние выполнения этих заявок.
По телефонам 15-57 или (044) 500-15-57 работает единая городская диспетчерская по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
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