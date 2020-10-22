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Киевлянам могут подключить бесплатное SMS-информирование о состоянии предоставления коммунальных услуг

Киевлянам могут подключить бесплатное SMS-информирование о состоянии предоставления коммунальных услуг

Киевляне могут получать в формате SMS сообщений на телефон информацию о сроках выполнения аварийных или плановых работ в доме и временном отсутствии коммунальных услуг. Указанный сервис будет работать бесплатно.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Какую информацию можно получить: SMS-оповещение будет касаться поставки горячей воды и отопления, холодного водоснабжения, поставки электроэнергии. Жители с помощью сообщений будут знать о плановых и аварийных работах, требующих временного отключения услуг, и понимать их сроки и масштабность.

Как активировать сервис. Для активации сервиса горожанам необходимо:

  • либо позвонить по номерам горячих линий 15-51 или 15-57,
  • либо оставить соответствующую заявку на сайтах контактных служб 1551.gov.ua (создать обращение) и 1557.kyiv.ua/login.

Зарегистрировавшись на сайте 1557 и указав адрес, потребители могут мониторить состояние предоставления услуг, оставлять заявки или замечания о работе жилищно-коммунальных служб и контролировать состояние выполнения этих заявок.

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По телефонам 15-57 или (044) 500-15-57 работает единая городская диспетчерская по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

По материалам Finance.UA
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