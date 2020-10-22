Изобрели квадрокоптер, который сможет заряжаться из космоса

Квадрокоптер, который сможет получать энергию от лазерного луча, сгенерированного на земле, в воздухе или в космосе, недавно изобрели в России. О возможностях прибора говорится в патенте, распространенном Федеральным институтом промышленной собственности, сообщает ТАСС.

“Электромагнитное излучение от системы генерации лазерного излучения, размещенной на наземной, воздушной или космической станции управления, системой формирования и наведения формируется в лазерный пучок с заданными параметрами и с помощью системы поиска, слежения и наведения направляется на корпус квадрокоптера”, – говорится в патенте, который получила ракетно-космическая корпорация Энергия.

Излучение лазерного пучка направляется в фотоэлектрические преобразователи, проходит через фотоэлементы и на выходе преобразуется в фотоэлектрический ток. Он, в свою очередь, преобразуется в переменный, который необходим для электромоторов, приводящих винты в движение.

“В процессе летной эксплуатации квадрокоптера одновременно с преобразованием электромагнитной энергии лазерного пучка в электроэнергию идет также процесс теплообмена”, – говорится в документе. В результате одна часть тепла уходит в воздушное пространство, другая – распределяется по поверхности, попадая на затененные поверхности корпуса. Таким образом обеспечивается более равномерное распределение температуры по пластинам.

Квадракоптер может применяться в разное время суток в отличие от конструкций, которые преобразуют солнечную энергию. Он предназначен для использования в ситуациях, где не нужны высокие скорости полета, но требуется большое время зависания над объектом исследования.