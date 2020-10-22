Рожкова отреагировала на решение НБУ забрать у нее ключевые полномочия

Лишение первого заместителя главы Национального банка Рожковой полномочий по регулированию банковской сферы создает угрозы для принятия НБУ беспристрастных решений.
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Об этом написала сама Рожкова на своей странице Facebook.
“Закончился режим тишины (это не о местных выборах, а о монетарном комитете в Национальном банке), поэтому, как говорится: на многочисленные запросы предоставляю свой личный комментарий относительно решения о перераспределении полномочий в НБУ. Мы с Дмитрием Сологубом не поддержали это решение. Почему? Во-первых, такой подход не соответствует лучшим мировым практикам. Во-вторых, такое решение разрушает коллегиальность и создает угрозы для принятия Национальным банком по-настоящему непредвзятых решений. И наконец, это не соответствует принципам независимости, которые были заложены в основу трансформации Национального банка в 2014-2015 годах. Напомню, эта трансформация проводилась с учетом требований МВФ.
“Но это тот случай, когда невыносимая жажда инноваций не учитывает мировые практики. Обновленная команда хочет сделать что-то совершенно новое и нетрадиционное. Возможно, эта новелла войдет в перечень выдающихся практик центробанкинга в мире”, – отметила она.
Ранее Рожкову лишили основных полномочий Своим решением правление НБУ изменило структуру регулятора, создав в нем новую вертикаль подчинения. Ранее в подчинении Рожковой было 7 структурных подразделений: Департамент банковского надзора, Департамент выездных проверок, Департамент надзора за рынком небанковских финансовых услуг, Департамент финансового мониторинга, Департамент лицензирования, Департамент методологии регулирования деятельности банков и Департамент аналитики и надзорных технологий.
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