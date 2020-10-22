"Сбербанк" хочет взыскать с завода "Укроборонпрома" 500 миллионов

Хозяйственный суд города Киева принял иск “дочки” российского “Сбербанка” в Украине к Государственной акционерной холдинговой компании “Артем” о взыскании задолженности в размере около 500 миллионов гривен.
Об этом свидетельствует постановление, опубликованное в Едином государственном реестре судебных решений.
В заявлении “Сбербанка” речь идет о взыскании задолженности по договору об открытии кредитной линии от 20.01.2014 года в размере 10,216 млн долларов и 203,8 млн грн.
Подготовительное заседание состоится в ноябре.
Государственная акционерная холдинговая компания “Артем” – компания из структуры “Укроборонпрома”, которая располагается вдоль улицы Ильенко возле станции метрополитена “Лукьяновская”. Специализируется на специальной и авиационной, медицинской технике.
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