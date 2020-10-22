Сроки для принятия наследства: нюансы, которые важно знать

По закону, срок, в течение которого нужно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением об оформлении наследства, составляет 6 месяцев. Этот срок начинает отсчитываться со дня смерти наследодателя или со дня, с которого он был объявлен умершим.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Если наследники по разным причинам пропускают этот срок, тогда для них может быть установлен дополнительный срок для принятия наследства по письменному согласию других наследников, которые его приняли, или на основании судебного решения.

*Уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства считаются такие, которые связаны с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение действий для принятия наследства, а именно:

длительная болезнь наследников;

пребывание наследника длительное время за пределами Украины;

отбывание наказания в местах лишения свободы;

пребывание на срочной военной службе в Вооруженных Силах Украины;

неосведомленность наследника о наличии завещания и тому подобное.

Суды во внимание принимают преимущественно письменные доказательства:

справки медицинских учреждений;

справки о пребывании лица в командировке или за пределами Украины;

другие справки, акты, переписку, которые могут подтвердить обстоятельства, которые делали невозможным обращение наследника в нотариальную контору в установленные сроки.

Иск об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства предъявляется по месту нахождения недвижимого имущества или основной его части.

Судебный сбор:

за подачу такого искового заявления взимается судебный сбор в размере 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (по состоянию на 01.10.2020 года – 840,80 грн.), если лицо не освобождено от его уплаты в соответствии с законодательством.

Если суд своим решением определил наследнику дополнительный срок для принятия наследства, но он этим не воспользовался и не обратился к нотариусу с соответствующим заявлением, то в дальнейшем этот наследник не может снова ставить вопрос об определении ему еще одного дополнительного срока для принятия наследства.

Справка Finance.ua:

Квартира по наследству с долгами предусматривает в дополнение к имуществу обязательства по погашению наследником задолженности наследодателя.

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