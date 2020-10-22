Сроки для принятия наследства: нюансы, которые важно знать

По закону, срок, в течение которого нужно обратиться к нотариусу с соответствующим заявлением об оформлении наследства, составляет 6 месяцев. Этот срок начинает отсчитываться со дня смерти наследодателя или со дня, с которого он был объявлен умершим.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины.
Если наследники по разным причинам пропускают этот срок, тогда для них может быть установлен дополнительный срок для принятия наследства по письменному согласию других наследников, которые его приняли, или на основании судебного решения.
*Уважительными причинами пропуска срока для принятия наследства считаются такие, которые связаны с объективными, непреодолимыми, существенными трудностями для наследника на совершение действий для принятия наследства, а именно:
Суды во внимание принимают преимущественно письменные доказательства:
Иск об определении дополнительного срока для подачи заявления о принятии наследства предъявляется по месту нахождения недвижимого имущества или основной его части.
Судебный сбор:
Если суд своим решением определил наследнику дополнительный срок для принятия наследства, но он этим не воспользовался и не обратился к нотариусу с соответствующим заявлением, то в дальнейшем этот наследник не может снова ставить вопрос об определении ему еще одного дополнительного срока для принятия наследства.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 30304 12
Франция вводит налог на вес автомобиля19 ч. назад - 2124 8
Данилишин заявляет о вымывании из Украины свыше $25 млрд в пользу внешних кредиторов за 3,5 года5 ч. назад - 657 3
"Энергоатом" вернулся к идее майнинга криптовалют10 ч. назад - 1422 3
Производителей энергии из биотоплива предлагают освободить от налога за выбросы CO210 ч. назад - 144 2
На украинском рынке появится новая марка автомобиляВчера, 22:10 - 30304 12
Налог на доходы по депозитам могут отменить: какими будут последствия для населенияВчера, 20:38 - 4404 1
РРО: основные требования при осуществлении расчетов с покупателями11 ч. назад - 2925 1
Турция рассматривает возможность достройки второго самолета Ан-225 «Мрія»9 ч. назад - 2166
Франция вводит налог на вес автомобиля19 ч. назад - 2124 8
В Китае разработали скоростной поезд: он может ездить и на стандартной, и на широкой колее10 ч. назад - 206
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)22.10.2020, 11:10 - 606
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 365 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 993
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1726 18